Pandurii Targu Jiu, la un pas de iesirea din insolventa: "Pandemia aceasta ne-a mai dat o sansa. Pandurii nu va muri"

Pandurii Targiu Jiu are toate sansele sa faca fata in acest sezon din Liga a 2-a.

Fostul presedinte al celor de la Pandurii Targu Jiu, Marin Condescu, a facut lumina in cazul formatiei din Liga a 2-a. Clubul are de primit 4 milioane de euro, cu ajutorul carora vor reusi sa isi plateasca toate datoriile:

"Noi speram in luna septembrie sa se termine procesul la Inalta Curte. Avem 4 milioane de euro de recuperat plus ce va fi diferenta din 2017 pana acum. Cu aceste sume ne vom achita de toti jucatorii si toti angajatii. Speram sa revenim pe linia de plutire. Acum, toate datoriile noastre catre masa creditorilor este undeva la 2 milioane si jumatate de euro. Cei mai multi bani am reusit sa-i recuperam de la ANAF.





A trecut ce a fost greu timp de 3 ani de zile. Am castigat la Tribunal, la Curtea de Apel Craiova. Decizia a trecut de camera preliminara, speram in luna septembrie sa se termine procesul.





Pandemia aceasta ne-a mai dat o sansa. Pandurii nu va muri. Timpul este foarte scurt. Trebuie sa mai legitimam jucatori. Vom reusi sa terminam cu bine acest sezon. Dar speram in 2-3 ani de zile sa revenim in Liga 1 si sa ne vedem scapati de insolventa", a declarat Marin Condescu la emisiunea Ora exacta in Sport de pe PRO X.