Surpriză de proporții! NU pentru Inter Milano în România? "Mai bine jucăm cu ei!"

Surpriză de proporții! NU pentru Inter Milano în România? &quot;Mai bine jucăm cu ei!&quot; Liga 2
SPORT.RO
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Poli Timișoara se pregătește să își inaugureze noua casă, iar primele informații arată că bănățenii ar putea aduce în România un adversar de top.

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Dan AlexaPoli TimisoaraInter Milano
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Arena "Eroii Timișoarei" ar urma să fie gata în decembrie, însă timpul necesar pentru obținerea omologărilor ar putea amâna inaugurarea pentru startul sezonului viitor. Pentru acel moment, conducerea lui Poli ar fi început tratative pentru aducerea lui Inter Milano în România.

Dan Alexa ar prefera Rapid în detrimentul lui Inter la inaugurarea noului stadion din Timișoara

Surprinzător, antrenorul Dan Alexa spune că ar prefera Rapid în detrimentul echipei lui Cristi Chivu. Motivul? Și Poli Timișoara a fost invitată de giuleșteni, în 2022, pentru a inaugura stadionul din București.

"E strict părerea mea: dacă ar veni Inter Milano, îți dă o anvergură și ar fi o sărbătoare, clar, dar eu aș merge pentru Rapid. Atunci când am inaugurat Giuleștiul, noi am fost acolo, iar ei puteau alege o cu totul și cu totul altă echipă.

Mi se pare firesc să jucăm cu Rapidul. E strict părerea mea. Nu am vorbit cu nimeni și nici măcar nu am întrebat dacă e adevărat cu Inter Milano", a spus Dan Alexa, la conferința de presă de după meciul Poli Timișoara - Steaua 1-1.

Stadionul "Eroii Timișoarei" va fi folosit de Poli până când va fi gata noua arenă "Dan Păltinișanu", care va costa aproximativ 140 de milioane de euro și va avea o capacitate de 32.000 de locuri, a doua cea mai mare din România, după Arena Națională.

Poli Timișoara are șanse mari la promovare în acest sezon. Echipa lui Dan Alexa este neînvinsă în actuala ediție de Liga 2 și ocupă locul secund după 9 etape.

Stadionul "Eroii Timișoarei"

Septembrie 2026 / Foto: PRO TV

  • Stadion timisoara eroii timisoarei septembrie 2026 28
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Costel Pantilimon, despre amicalul de cinci stele dintre Inter și Poli Timișoara: „Ideea este extraordinară”

Fostul jucător al lui Poli Timișoara între 2006 și 2011 a avut o intervenție prin telefon în emisiunea VOYO SPORT LIVE și a fost întrebat despre ideea pe care o au oficialii timișoreni de a aduce Interul pe noul stadion și implicit și pe Cristi Chivu.

(n.r. Cum vezi ideea celor de la Poli Timișoara de a organiza un meci amical cu Interul lui Cristi Chivu?) Ideea este extraordinară, nu știu dacă se poate pune în practică. În primul rând, nu știu când ar putea fi posibilă această chestie, pentru că stadionul încă este în lucru, nu știu când s-ar putea întâmpla, într-o pauză competițională, îmi vine greu să cred.

Într-adevăr, în perioada domnului Iancu clubul a adus foarte multe nume mari, inclusiv într-un meci de inaugurarea a unui sezon a fost Juventus aici, nu spun că este imposibil, doar că mi se pare greu în acest moment să se întâmple o chestie de genul ăsta. Ar fi benefic, ar fi ceva wow pentru toată suflarea timișoreană, dar nu numai.

Cred că ar veni lume și din alte zone, ar fi ceva extraordinar”, a spus Costel Pantilimon, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

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