Surpriză de proporții! NU pentru Inter Milano în România? "Mai bine jucăm cu ei!"

Arena "Eroii Timișoarei" ar urma să fie gata în decembrie, însă timpul necesar pentru obținerea omologărilor ar putea amâna inaugurarea pentru startul sezonului viitor. Pentru acel moment, conducerea lui Poli ar fi început tratative pentru aducerea lui Inter Milano în România.

Dan Alexa ar prefera Rapid în detrimentul lui Inter la inaugurarea noului stadion din Timișoara

Surprinzător, antrenorul Dan Alexa spune că ar prefera Rapid în detrimentul echipei lui Cristi Chivu. Motivul? Și Poli Timișoara a fost invitată de giuleșteni, în 2022, pentru a inaugura stadionul din București.

"E strict părerea mea: dacă ar veni Inter Milano, îți dă o anvergură și ar fi o sărbătoare, clar, dar eu aș merge pentru Rapid. Atunci când am inaugurat Giuleștiul, noi am fost acolo, iar ei puteau alege o cu totul și cu totul altă echipă.

Mi se pare firesc să jucăm cu Rapidul. E strict părerea mea. Nu am vorbit cu nimeni și nici măcar nu am întrebat dacă e adevărat cu Inter Milano", a spus Dan Alexa, la conferința de presă de după meciul Poli Timișoara - Steaua 1-1.

Stadionul "Eroii Timișoarei" va fi folosit de Poli până când va fi gata noua arenă "Dan Păltinișanu", care va costa aproximativ 140 de milioane de euro și va avea o capacitate de 32.000 de locuri, a doua cea mai mare din România, după Arena Națională.

Poli Timișoara are șanse mari la promovare în acest sezon. Echipa lui Dan Alexa este neînvinsă în actuala ediție de Liga 2 și ocupă locul secund după 9 etape.