Dâmbovițenii au deschis scorul încă din minutul 27, prin Alexandru Albu, fostul jucător de la Rapid, iar Stiven Plaza a dublat avantajul Chindiei în minutul 35.

Chindia - Steaua 3-0. A doua înfrângere din acest sezon pentru ”Militari”

După pauză, echipa gazdă a punctat din nou, în minutul 50, prin Daniel Florea.

În meciul cu Chindia, la Steaua, a debutat și Dragoș Nedelcu, fotbalistul trecut pe la Farul și pe la FCSB. Daniel Oprița l-a trimis în teren în minutul 60, în locul lui Ștefan Pacionel.

În urma acestui rezultat, Chindia a urcat pe locul patru, cu 16 puncte acumulate în șapte etape, în timp ce Steaua ocupă locul opt, cu doar 13 puncte.

Pentru ”Militari”, este al doilea eșec din acest sezon.

Clasamentul din Liga 2

