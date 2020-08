Srdjan Luchin a fost prezentat oficial la Universitatea Cluj! Primele cuvinte ale fundasului 

"U" Cluj continua sa-si intareasca echipa in aceasta perioada de transferuri.

Srdjan Luchin (34 de ani) a decis sa accepte oferta Universitatii Cluj si sa faca parte din noul plan al "studentilor" pentru promovarea in Liga 1 din sezonul urmator. Luchin a capatat experienta de-a lungul carierei, iar clujenii isi pun acum toate bazele in el. Fundasul a mai evoluat in prima liga pentru Dinamo, FCSB, CFR, Viitorul Constanta, Dunarea Calarasi, FC Hermanstadt, ACS Poli Timisoara, Olimpia Satu mare. De asemenea, Luchin a jucat si in strainatate la echipe precum Levski Sofia sau Botev Plovdiv.

Srdjan Luchin are 236 prezente la nivel de Liga 1 si 12 goluri marcate.

Luchin a dezvaluit pentru site-ul oficial al Universitatii de ce a ales echipa clujeana si ce isi propune pentru viitor:

„Am decis sa vin aici dupa o discutie pe care am avut-o cu Daniel Stanciu si cu Adi Falub. Sunt fericit ca am ajuns la una din echipele de traditie ale Romaniei. Voi face tot posibilul sa ajut echipa si sper sa ajungem in Liga 1. Trebuie sa fim constienti ca acest lucru nu este usor, insa daca vom munci si vom da totul pe teren mai mult ca sigur acest vis al nostru si al suporterilor va deveni realitate".

200.000 de euro este cota de piata a fundasului, conform Transfermarkt.