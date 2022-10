Cum a fost convins Mihai Iosif să semneze cu noua sa echipă

La Baia Mare, Iosif va colabora cu Vasile Miriuță, care ocupă funcția de director tehnic la Minaur. Fostul antrenor de la Dinamo și CFR Cluj l-a asigurat pe Mihai Iosif de toată susținerea conducerii.

Mihai Iosif îl va înlocui pe Ciprian Danciu, cel care a fost antrenorul celor de la Minaur în acest debut de sezon. Danciu a fost demis de la echipă după etapa a 10-a.

Mihai Iosif va antrena la Baia Mare: ”E cea mai bună alegere”

"Eu sper să fi făcut împreună cu conducerea cea mai bună alegere că l-am adus pe Miţă Iosif. Mihai a fost dintr-o listă cu antrenori cea mai bună alegere pentru noi. Ştim foarte bine ce a făcut el pentru Rapid, eu îl cunoc destul de bine şi sper ca împreună să avem rezultate bune în viitor.

Eu am mai spus-o şi la începutul campionatului. Suntem o echipă nou-promovată, menţinerea în Liga a 2-a, ăsta este obiectivul nostru. Din păcate am pornit în acest campionat destul de rău. Sau prost, aşa, am acumulat în 10 etape numai 9 puncte şi trebuia să facem această mişcare să schimbăm antrenorul. Ştim cu toţii, nu e o noutate ce spun eu, rezultatele te ţin în viaţă. Am antrenat şi eu la atâtea echipe şi dacă n-ai rezultate nu se pot da afară 20 de jucători, ci trebuie să schimbăm antrenorul.

Mihai va avea tot sprijinul nostru. Nu numai al meu, al tuturor, al staff-ului pentru că şi fostul antrenor, Cipi Danciu, să ştiţi că a avut tot sprijinul nostru, a avut mână liberă la echipă, la antrenamente, nu s-a băgat nimeni peste el. Aşa şi la Miţă”, a spus Vasile Miriuță, la Digi Sport.

Mihai Iosif va antrena Minaur Baia Mare

Noua echipa a lui Iosif este pe locul 16 în Liga 2, cu nouă puncte, la egalitate cu Unirea Constanța. Dacă va fi prezentat în această săptămână, atunci antrenorul va debuta pe banca noii sale echipe împotriva celor de la CSC 1599 Șelimbăr, echipă care se luptă pentru o clasare în play-off.

Mihai Iosif a rămas liber de contract din martie 2021, când a plecat de la Rapid, înaintea ultimei etape din sezonul regulat, când trebuia să joace cu Academica Clinceni.

Iosif (47 ani) este arhitectul revenirii Rapidului în Liga 1. În sezonul 2020-2021, când giuleștii nu erau favoriți la promovare, antrenorul a reușit imposibilul și a terminat pe locul 2 în eșalonul secund, în spatele celor de la FCU Craiova, evitând barajul de promovare.