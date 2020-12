Spectacolul pirotehnic de pe Cluj Arena a fost penalizat! Ce amenda a primit "U" Cluj in urma tortelor aprinse pe stadion

"U" Cluj a jucat contra lui Dunarea Calarasi, pe teren propriu, intr-un meci din a 15-a etapa a Ligii a 2-a.

UPDATE 19:50: "U" Cluj a fost amendata cu 5000 de lei, dupa spectacolul pirotehnic de pe Cluj Arena. Tortele care au luminat stadionul au fost aprinse printr-o telecomanda, iar acum ardelenii trebuie sa plateasca din cauza spectacolului de pe stadion.

In campionatele importante din Europa fanii au inceput sa revina in numar redus pe arene la meciuri, dar in Romania inca nu s-a pus problema sa se desfasoare partide cu suporteri.

Chiar daca fanilor le este interzis accesul pe stadion, la meciul cu Dunarea Calarasi, jucatorii au fost martorii unui show pirotehnic in tribune cu torte aprinse.

Fanii clujeni au afisat si un banner urias cu mesajul: "Fotbalul este nimic fara fani".