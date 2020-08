U Cluj isi continua campania de transferuri! Ardelenii au adus un fotbalist crescut de FC Porto

U Cluj a anuntat astazi transferul mijlocasului Sergio Ribeiro, fotbalist in varsta de 24 de ani.

El a fost crescut de FC Porto si a fost capitanul nationalei Portugaliei U19, care mai avea in componenta nume precum: Guedes si Renato Sanches. Anuntul a fost facut pe site-ul oficial al clubului.

"Sergio Ribeiro este incepand de astazi jucatorul Universitatii. Considerat unul dintre tinerii cu potential din fotbalul lusitan, noul mijlocas dreapta de la "U" a evoluat la toate grupele de juniori ale nationalei Portugaliei.

A strans 52 de selectii si noua goluri, fiind capitanul echipelor U19 si U20 ale Portugaliei intr-o generatie cu Guedes (acum la Valencia), Gil Dias (Monaco) sau Renato Sanches (Bayern Munchen / Lille)", a fost anuntul echipei.

El a debutat la profesionisti in Liga 2 portugheza, in anul 2015, pentru echipa a doua a celor de la Porto. Roberio a evoluat constant in UEFA Youth League. In cele 27 de partide a reusit sa inscrie 2 goluri. La sfarsitul sezonului 2015-2016, a castigat Liga 2 cu echipa secunda a lui FC Porto.

Dupa ce a petrecut 8 ani la Porto, acesta a fost imprumutat la Vitoria Guimaraes, dar nu a reusit sa impresioneze. In 2017 se muta la Oliveirense, Liga 2, echipa pentru care a jucat in 64 de meciuri si a inscris 4 goluri.

U Cluj va debuta in noul sezon de Liga 2, intr-un meci in deplsare, contra lui Aerostar Bacau, luni, 31 august.