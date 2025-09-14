Formaţia Corvinul Hunedoara a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 4-2, echipa CSM Satu Mare, în etapa a şasea a Ligii a II-a.



Corvinul Hunedoara, noul lider din Liga 2



Pentru CSM Satu Mare au marcat Maghyari (16) şi Velisar (72-autogol). Golurile echipei Corvinul au fost înscrise de Cărăruş (41), Buziuc (55), Ribeiro (67) şi Filip (71).



Corvinul este lider în clasament, cu 16 puncte, urmată de FC Bihor, cu 15 puncte, şi de ASA Târgu Mureş, cu 13 puncte.



CSM Satu Mare ocupă ultimul loc, 22, fără niciun punct.



News.ro.

