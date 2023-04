Rapid e pe locul 5, dar visează la titlu: "Cu 7 victorii suntem campioni!"

Antonio Sefer speră chiar la titlu cu Rapid

Jucătorul echipei Rapid, Antonio Sefer, s-a arătat încrezător că echipa sa poate ocupa la finalul campionatului un loc care să-i permită participarea în cupele europene, fiind chiar optimist şi în ceea ce priveşte şansele formaţiei antrenate de Adrian Mutu de a câştiga titlul de campioană.

"Cred că este un play-off bun, cu meciuri puternice. Parcă sunt altfel faţă de meciurile de până acum, dar ne-am pregătit până acum pentru aceste meciuri, trebuie să dăm din ce în ce mai mult, pentru că aceste meciuri ne vor ajuta în viitorul apropiat. Cu siguranţă ne dorim să ajungem să jucăm în Europa, dar o luăm meci cu meci. Momentan avem meciul cu Sepsi. Dar ne dorim să ajungem cât mai sus.

Cred că dacă vom face tot ce depinde de noi şi cu puţin noroc, vom fi acolo unde ne dorim. Cred că am făcut meciuri bune până acum în play-off, poate că ne lipseşte puţin noroc. Din păcate nu am reuşit să câştigăm până acum, dar important este că nu am pierdut.



Mergem la Sepsi încrezători şi dacă vom presta un joc bun nimeni nu ne poate sta în cale. Noi nu ne batem cu nimeni pentru locul de cupă europeană, noi ne batem cu noi, suntem Rapid Bucureşti şi depindem doar de noi. Şanse sunt şi la titlu, dacă vom câştiga şapte meciuri suntem campioni. Noi sperăm să ajungem cât mai sus, pentru că asta este tradiţia. Cu siguranţă că mă gândesc la titlu, până în ultima clipă", a declarat Sefer, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

Antonio Sefer: "Va fi un meci greu la Sepsi"

Referitor la partida cu Sepsi OSK, Sefer a spus că niciun meci nu este câştigat dinainte, chiar dacă adversarii sunt pe ultimul loc în play-off.

"Va fi un greu un meci greu la Sepsi, este o echipă omogenă, puternică, fac un joc foarte bun acasă. Noi ne-am pregătit foarte bine săptămâna aceasta şi vom face tot ce depinde de noi să luăm cele trei puncte, să facem un meci solid şi sper că vom fi fericiţi după acest meci.



Niciun meci nu este câştigat de la început, fiecare echipă poate câştiga, important este să facem un meci bun", a mai spus Sefer.

Rapid va întâlni, luni, de la ora 20:30, la Sfântu Gheorghe, echipa Sepsi OSK, într-o partidă din cadrul etapei a 3-a a play-off-ului Superligii.

Agerpres