Derby-ul zilei din Liga a 2-a va fi intre Rapid Bucuresti si "U" Cluj. Giulestenii au invins in ultima partida pe Farul, cu scorul de 2-1, si au trecut astfel peste perioada slaba de trei meciuri consecutive pierdute.

Desi era vazuta drept principala favorita la promovare, Rapid are doar 16 puncte in 10 partide, fiind pe pozitia a 12-a.

De partea cealalta, "U" Cluj vine dupa o infrangere surprinzatoare contra celor de la CSM Resita, scor 1-2. Pasul gresit facut de clujeni i-a trimis pe locul 8, in afara locurilor ce duc in playoff. Totusi, la fel ca pentru cei de la Rapid, o victorie in aceasta partida ar relansa-o pe "U" in lupta pentru promovare.

Echipele probabile:

Rapid: Draghia - Leasa, Dandea, Nastos, Finica, Draghiceanu, Jorza, Sefer, Panoiu, Balan, Hlistei

Antrenor: Iosif Mihai

"U" Cluj: Vatca - Rus, Tamas, Luchin, Neciu, Novac, Telcean, Barbu, Maneran, Goga, Stefanescu.

Antrenor: Catalin Munteanu.