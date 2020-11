Jose Peseiro, fostul antrenor al Rapidului, aproape sa produca o surpriza uriasa in fata vedetelor Firmino, Jesus si Thiago Silva! Cat s-a terminat Brazilia - Venezuela

Jose Peseiro (60 de ani) este in prezent selectionerul nationalei din Venezuela.

Portughezul Jose Peseiore, fost antrenor la Rapid Bucuresti, este selectionerul Venezuelei din luna februarie a acestui an, iar aseara a fost pe banca echipei la al treilea meci.

Peseiro a intalnit Brazilia, in deplasare, in runda a 3-a a calificarilor pentru Cupa Mondiala din 2022.

Cu vedete in fata ca Firmino, Gabriel Jesus sau Thiago Silva, Venezuela parea victima sigura inaintea startului partidei.

Cu toate acestea, echipa antrenata de Jose Peseiro a fost invinsa cu greu de Brazilia, golul victoriei fiind inscris de Firmino in minutul 66, cu un sut din interiorul careului.

Brazilia a obtinut a treia victorie in calificari, unde este lider cu 9 puncte, cu 2 mai multe decat Argentina, ocupanta locului secund.

Jose Peseiro a fost la al treilea meci pe banca Venezuelei si a incasat a treia infrangere consecutiva din calificari, dupa ce in primele doua runde fusese batut de Columbia (3-0) si Paraguay (0-1).

Peseiro a fost antrenorul Rapidului in perioada iulie 2008 - ianuarie 2009.

Bobby Firmino on the scoresheet for Brazil! ????????????pic.twitter.com/XIouTpQI1e