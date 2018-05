Promovare istorica! Dunarea Calarasi, cea mai tare din oras. Si din judet. Si din judetele dimprejur

Dupa Unirea Urziceni, Baraganul are o noua reprezentanta in Liga 1. Dunarea Calarasi a promovat matematic in Liga 1, dupa ce a invins astazi, pe teren propriu, pe Ripensia, scor 3-1.

E pentru prima data cand orasul si judetul Calarasi vor avea o reprezentanta in prima divizie.



In Baragan, rar exista ceva intre pamantul drept ca in palma si cerul nesfarsit, iar soarele e mai nemilos aici decat in alte parti ale tarii. Chiar daca faci drumul cu masina si pe asfaltul comod al autostrazii, vei simti cum dogoarea parjoleste totul in calea ei si te apasa. Cerul albastru, fara nori, parca priveste in sufletul tau, iar fiecare adiere de vant, care ar trebui sa mai racoreasca aerul, ridica vartejuri groase de praf. De altfel, numele de Baragan vine din limba turca si insemna chiar "furtuna", "vartej" sau "vifor".



Drumul taie campiile, care se intind cat vezi cu ochii, in toate directiile, cultivate cu cereale, rapita sau floarea soarelui, rar intrerupte de petice de padure, si turmele de oi, pe care le vezi razlet, iti arata cu ce se ocupa oamenii prin locurile astea de mii de ani. De altfel, si astazi, intr-o lume post-industriala, in judetul Calarasi exista putine fabrici si combinate industriale, iar cele cateva care exista sunt grupate in zona din jurul Calarasiului. In rest, agricultura este una dintre putinele lucruri in care aceasta zona exceleaza.



Dupa ce iesi de pe Autostrada Soarelui, in dreptul localitatii Drajna Noua, ajungi la Calarasi, un orasel de provincie linistit, cu 60-70.000 de locuitori, cu multe case si cateva blocuri. Orasul e situat pe bratul Borcea, un afluent al Dunarii, care a fost botezat dupa numele unui mare boier din secolul al XVI-lea. Pe langa agricultura, trebuie spus ca Dunarea, rezervatiile naturale numite ostroave si locurile excelente de pescuit sunt celelalte lucruri cu care judetul se mandreste. La care trebuie adaugate si sutele de situri arheologice, aproape deloc exploatate turistic, unele dintre cele mai spectaculoase din tara, in care s-au descoperit multe dintre capodoperele de arta preistorica ale Romaniei.



Primele asezari din vatra orasului, documentate arheologic, ar data de acum 5.000 de ani, iar asezarea actuala se spune ca ar fi locuita continuu de pe vremea lui Mihai Viteazul, cand se numea Licheresti, dupa o biserica cu hramul Sfantului Nicolae al Mirei Lichiei. Denumirea prezenta de Calarasi apare in 1722, cand in localitate sunt asezati calarasii stafetari domnesti, care se ocupau de transportul corespondentei intre Bucuresti si Constantinopol. Legenda spune ca din aceasta zona erau recrutati cei mai buni calareti ai oastei Tarii Romanesti.



Calarasiul actual este o asezare tihnita si discreta, mai ales ca e vorba de o zi de sambata si de o sarbatoare ortodoxa, dar care da semne de efervescenta pe masura ce se apropie ora meciului pe stadionul "Ion Comsa". Peste 4.000 de spectatori au venit pe arena veche, cu pista de zgura, construita in anul 1962, dar care a fost trecuta, la inceputul anului 2018, din administrarea municipala in cea a Consiliului Judetean, pentru a se putea incepe o ambitioasa lucrare de reabilitare, extindere si modernizare. De altfel, primul pas a fost facut in aceasta luna, cand oficialitatile locale au cumparat de la Gigi Becali stalpii de noctura si sistemul de turnicheti de la Stadionul Ghencea pe care acesta le detinea. In perioada urmatoare, echipa sa va muta la Modelu, iar gazonul si tribunele vor fi renovate pentru a putea gazdui, inca din prima etapa a sezonului urmator, meciuri de Liga 1, lucrarile urmand sa coste intre 500.000 si 1 milion de euro. Microbistii locali si conducatorii clubului au ambitia sa le gazduisca pe FCSB, Dinamo, Craiova, CFR Cluj si Viitorul pe propriul stadion in Liga 1, invatand din ceea ce au patit cei de la Juventus si Sepsi in acest sezon.



Din punct de vedere geografic, Calarasiul se afla mai aproape de Razgradul bulgaresc (93 km), care a facut candva parte din Cadrilaterul romanesc, unde Ludogoretul lui Moti si Keseru tocmai au castigat titlul in Bulgaria pentru a 7-lea sezon consecutiv, decat de Bucurestiul (131 km), unde Rapid se zbate sa reinvie, Dinamo nu a mai castigat titlul din 2007, iar FCSB-ul tocmai s-a infipt in baioneta MApN. Din punct de vedere fotbalistic, orasul si judetul erau dominate pana acum de fanii lui Dinamo si ai Stelei, dar acum au o noua favorita. In sezonul viitor, Viitorul si Dunarea vor fi singurele reprezentante in Liga 1 ale Dobrogei, sudului Moldovei si Munteniei de la est de Bucuresti. Munca grea abia incepe, dar la Calarasi bucuria e fara margini si va rasuna mult timp refrenul "Cine a promovat in A? Dunarea, Dunarea"...



ECHIPA E INFIINTATA IN 1962 SI REINFIINTATA IN 2005

Primul club de fotbal din oras, "Ialomita", a fost fondat in 1919, pentru ca ulterior alte cluburi amatoare ("Tricolorul", "Venus", "FC" si "Energia") sa joace aici. Primul club profesionist din Calarasi s-a infiintat in 1962 si se numea "Celuloza", din epoca supravietuind celebra scandare a fanilor locali "Culea-Pana-Simion, aparare de beton", dovada ca echipa aprecia mai degraba catenaccio-ul italian al lui Nereo Rocco si Helenio Herrera, celebru in Europa in acei ani, decat alte sisteme de joc. In 1968, "Celuloza" a reusit promovarea in Divizia C si, in 1973, in Divizia B. Dupa retrogradarea in liga a treia, in august 1979, "Celuloza" si-a schimbat numele in "Dunarea", fapt care insa nu a ajutat prea mult echipa sa scape de munca de Sisif, cu promovari si retrogradari repetate intre Liga a 2-a si a 3-a in anii ’80.



Cea mai buna performanta din istoria clubului, pana la promovarea de astazi, a fost realizata in sezonul 1991-1992, cand calarasenii au ajuns in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce au trecut de doua echipe de Divizia A, Gloria Bistrita (3-2), in "16"-imi, si de ASA Tg. Mures (2-1), in "optimi". In "sferturi" au invins pe teren propriu, 1-0, pe Politehnica Timisoara, finalista acelei editii, dar au pierdut, 0-2, pe Bega.



Anii ’90 au fost la fel de zbuciumati, cu o schimbare temporara a denumirii in "Sportul", intre 1992 si 1994, apoi au urmat 17 ani in care nu s-a reusit promovarea in Liga a 2-a (1998-2015), cea mai slaba perioada din istoria echipei, care a culminat cu sucombarea in fata gravelor probleme financiare din 2005, si reinfiintarea ca AFC Dunarea 2005 Calarasi. Dupa promovarea in esalonul secund din 2015, cu Ionel Ganea pe banca, echipa a terminat in sezonul urmator in urma Rapidului si a jucat play-off-ul de promovare contra aradenilor de la UTA, castigand cu 3-1 acasa si pierzand in deplasare cu 1-4. Dupa Ganea au urmat Adrian Mihalcea, Adrian Iencsi si Dan Alexa. "Chirurgul" e cel care a stabilizat echipa si a reusit promovarea matematica in Liga 1, dupa victoria de astazi contra Ripensiei, 3-1. Banatenii au condus la pauza cu 1-0, dar gazdele au intors soarta meciului in repriza secunda, prin golurile lui Munteanu (47), Dobrosavlevici (53) si Pana (83).



