George Cîrjan a marcat golul victoriei echipei antrenate de Dorinel Munteanu în min. 90+3. Gabriel Dodoi deschisese scorul în pentru oaspeţi (64), dar acelaşi Cîrjan a egalat (77).

La finalul partidei, Dorinel Munteanu le-a promis fanilor că echipa va atinge vârful de formă în luna noiembrie și că va încheia în forță anul.

„Am arătat disponibilitate la efort, am arătat unitate și am luptat până în ultimul moment. Am revenit de la 0-1... bine, am primit un gol stupid, dar sunt mândru de echipă pentru cum a reușit să revină în ultimele minute.

Tot timpul cred în victorie până la final, pentru că echipa noastră luptă până în ultimele minute ale jocului.

N-am pierdut niciun joc pe teren propriu și asta dă speranțe echipei, mie îmi dă speranțe și cred că astăzi s-a demonstrat că împreună cu publicul nostru putem să câștigăm contra tuturor echipelor.

V-am spus tot timpul că echipa noastră va fi în creștere de formă și vom atinge o formă foarte bună în luna noiembrie. Acum rămâne să faceți dumneavoastră calculele și să vedeți că echipa noastră va fi într-o formă bună și va încheia bine campionatul”, a spus Dorinel Munteanu la finalul meciului Oțelul Galați - Viitorul Pandurii Târgu Jiu, 2-1.

Concordia Chiajna a reuşit prima sa victorie cu Eugen Trică pe banca tehnică, 4-1 în deplasare cu Politehnica Timişoara, la care a revenit ca antrenor Octavian Benga.

Rezultate Liga 2

Sâmbătă

CSC Dumbrăviţa - SC FC Ripensia Timişoara 1-0

ACSM Politehnica Iaşi - CS Minaur Baia Mare 2-0

AFC Progresul 1944 Spartac Bucureşti - FC Unirea Dej 2-2

CSC 1599 Şelimbăr - CSA Steaua Bucureşti 1-1

Duminică

FC Braşov - CSM Slatina 0-0

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Metaloglobus Bucureşti 2-0

Politehnica Timişoara - CS Concordia Chiajna 1-4

ACS SC Oţelul Galaţi - ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu 2-1

Luni se va juca partida AFC Unirea Constanţa - Gloria Buzău (Arena 1 - Clinceni, 16:00).

Marţi se va disputa meciul Dinamo Bucureşti - AFC Unirea 04 Slobozia (Stadion „Marin Anastasovici” - Giurgiu, 17:00).

Clasament

1. Oţelul Galaţi 18 puncte

2. Poli Iaşi 17 puncte

3. FK Csikszereda 16

4. CSC 1599 Şelimbăr 15

5. Unirea Dej 15

6. Unirea Slobozia 14

7. Steaua 14