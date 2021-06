EXCLUSIV | Dani Coman rupe tacerea dupa ce s-a alaturat celor de la Hermannstadt! "E oportunitatea perfecta!" Ce spune despre situatia de la Astra

Dani Coman a fost anuntat ca fiind noul presedinte al celor de la FC Hermannstadt.

Dupa ce a condus Astra in ultimii ani si a reusit sa aiba rezultate foarte bune, Dani Coman a preferat sa paraseasca corabia si sa alature celor de la FC Hermannstadt, incepand din sezonul urmator. Ambele echipe au retrogradat in Liga a 2-a, insa se pare ca instabilitatea care exista la formatia din Giurgiu l-a facut pe fostul presedinte sa plece.

"E o provocare pentru mine. N-am sa demonstrez nimanui nimic. Ce am avut de demonstrat, am demonstrat. Singurul lucru de care am tinut cont a fost de dorinta mea de a-mi demonstra mie ca pot si in alta parte. Aveam nevoie de placerea de a crea o echipa in alta parte, iar la Sibiu e oportunitatea perfecta. Imi doresc sa duc aceasta echipa in prima liga si sa aduc bucurie oameniilor. Asta cu insolventa la Astra nu ar fi un lucru rau.



Da posibilitatea societatilor sa se reorganizeze. Am lasat acolo un lot bun, tineri de valoare, care se pot lupta pentru revenirea in Liga 1 cu sanse mari. Nu s-a pus in nici un moment sa merg cu domnul Niculae la Dinamo. Stiti ce probleme are, dansul, unde este acum. Sper sa iasa cat mai repede, sa fie alaturi de familie.

La cum il cunosc pe domnul Niculae, sunt constient ca va tine aceasta in viata si va reveni la a face performanta. Stim cu totii ca Astra nu a avut culpa in cazul de dopaj, deci nu cred ca se va pune problema ca formatia sa primeasca vreo sanctiune. Nu stiu de ce se tot amana cazul jucatorilor, ca ii lasi pe bara, unii au o varsta, copii", a spus Dani Coman la Ora Exacta in Sport.