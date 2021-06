Rapid nu se mai opreste din transferuri! Giulestenii, aproape sa convinga un om de baza de la Astra sa semneze

Revenita in Liga 1, Rapid e pusa pe fapte mari.

Giulestenii i-au prezentat pe Alexandru Albu si Claudiu Belu-Iordache ca fiind primele achizitii de la revenirea in Liga1, iar acum patronul Victor Angelescu cauta si alti fotbalisti pentru a intari lotul formatiei pregatite de Mihai Iosif.

Negocierile cu Dragos Grigore si Adrian Petre par ca au intrat intr-un impas, iar rapidistii s-au reorientat catre Astra, formatie retrogradata in liga secunda, unde au evoluat mai mult jucatori de o calitate superioara in stagiunea precedenta, insa problemele financiare si-au spus cuvantul in picajul echipei giurgiuvene.

Ljuban Crepulja este numele care le-a sarit in ochi giulestenilor, un mijlocas central de travaliu in varsta de 27 de ani, care poate aduce un suflu nou si o experienta de care echipa ar avea nevoie in axul central. Acesta este liber de contract, iar prosport anunta ca sunt sanse mari ca fotbalistul sa semneze cu echipa giulesteana.