Primul mesaj al lui Iencsi pentru fanii rapidisti, dupa ce a fost numit antrenor principal in Giulesti: "Vin cu sufletul deschis!"

Dupa ce nu a reusit sa obtina promovarea in primul esalon al fotbalului romanesc, Dan Alexa si-a dat demisia de la Rapid.

Echipa din Giulesti are in continuare ca obicetiv revenirea in Liga 1, iar Adrian Iencsi a fost numit antrenor principal la echipa.

"Vin cu sufletul deschis! Este suparare dupa un an care s-a pierdut. Stiu ca este si o responsabilitate foarte mare, dar eu nu am fugit niciodata de munca si vin cu sufletul deschis", a spus noul antrenor al Rapidului pentru ProSport.

Antrenor in varsta de 45 de ani a iesit campion cu rapid in anul 2004. Rapid nu a reusit sa promoveze in Liga 1, dupa egalul cu Turris, scor 1-1.

Echipa a terminat pe penultimul loc playpff-ul de promoovare, fiind la egalitate de puncte cu Petrolul Ploiesti, ocupanta ultimului loc.