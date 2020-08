BREAKING NEWS | Rapid si-a anuntat oficial antrenorul! Cine vine sa ii ia locul lui Alexa

Adrian Iencsi (45 de ani) va fi noul antrenorul al Rapidului.

UPDATE 18:30: Declaratia lui Victor Angelescu dupa ce Adrian Iencsi a fost numit antrenor la Rapid!

"Ne-am inteles cu Iencsi. Ne-am miscat repede, azi am avut discutia si ne-am inteles. E un rapidist adevarat si ne-am inteles repede. De maine va fi la antrenament.

Noi credem ca este un antrenor foarte bun, a mai facut parte din proiectul nostru. Suntem pe aceeasi lungime de unda, o sa avem un buget ok. Nu la fel ca anul trecut, dar un buget bun. Cred ca e o alegere foarte buna. Are contract pe mai mult de un an, dar nu o sa dau acum detalii. Iencsi isi va alege singur staff-ul, va decide exact cu cine vrea sa colaboreze, e decizia lui.

Urmeaza sa inchidem cu Pancu pentru ca stiu ca e in negocieri cu echipe. Vorbiti cu el.

Noi vrem sa tinem nucleul de anul trecut, cred ca am avut o echipa tanara si e normal sa ne dorim sa continuam cu mare parte din ei. Sunt jucatori care au tot viitorul in fata si vom aduce si cativa jucatori, probabil cu experienta.

Am vorbit cu Iencsi despre jucatori, dar nu pot sa va informez acum", a declarat principalul finantator al Rapidului.

24 de jucatori la reunirea lotului Rapid:

Virgil Draghia

Alex Tataru

Harrison Devenish

Ionut Voicu

Robert Bajan

Cristian Ignat (Rapid II)

Enrichi Finica

Alexandru Catrici

Bogdan Manole

Lucian Goge

Marian Draghiceanu

Stefan Panoiu

Alin Carstocea

Alexandru Dulca

Amir Jorza

Rares Lazar

Vlad Ghinet (Rapid II)

Rares Ilie (Rapid II)

Antonio Sefer

Saifeddine Alami

Nichifor Georgescu (Rapid II)

Gabriel Toma (revenit de la Dunarea Calarasi)

Gabriel Dodoi (revenit de la CSM Resita)

Valentin Alexandru

- Catalin Hlistei si Paul Copaci se vor alatura lotului maine.

- Sandro Djuric si Tano Bonnin au fost invoiti.

Anuntul a fost facut de Victor Angelescu, finantatorul Rapidului. Iencsi va conduce marti primul sau antrenament, iar astazi isi va anunta staff-ul.

Iencsi a evoluat pentru Rapid in perioada 1997 - 2003 si 2009 - 2010, reusind sa castige si o Cupa a Romaniei in Giulesti.

In calitate de antrenor principal, Iencsi a pregatit echipe ca Voluntari, Turris, Foresta Suceava, Dunarea Calarasi, Hunedoara, Unirea Jucu, Pandurii si CS U Craiova II.

Iencsi a fost secundul lui Ioan Adone la Apollon Limassol, in perioada 2014-2015. Fostul fundas din Giulesti a mai fost antrenor secund la CS U Craiova si U Cluj.