Petrolul a concretizat transferul lui Hamza! Tunisianul revine pe "Ilie Oana" dupa 5 ani si este al doilea transfer prezentat astazi

Petrolul Ploiesti a oficializat astazi transferul lui Hamza Younes, dupa ce saptamana trecuta Marius Stan a confirmat ca se afla in negocieri cu tunisianul.

Dupa 5 ani, Hamza revine pe "Ilie Oana" sa ajute Petrolul in lupta pentru promovare. Tunisianul a semnat un contrat pe doua sezoane cu "lupii galbeni" si va fi cel mai bine platit jucator din lot.

Este al doilea transfer prezentat de Petrolul

In ziua semnarii contractului lui Hamza, ploiestenii l-au prezentat si pe Gabriel Deac, cel care a fost lasat sa plece de FC Voluntari. Deac a semnat un contract pe un sezon, cu optiune de prelungire.

Pentru Petrolul urmeaza doua intalniri cu Sportul Snagov, ocupanta ultimului loc in Liga 2, in Cupa Romaniei, miercuri de la 16.30 si in campionat, luni, 16 septembrie, pe teren propriu, de la ora 18.00.

Echipa lui Flavius Stoican se afla pe locul 8 in campionat cu 10 puncte obtinute, insa are un meci in minus, cu FK Csikzereda.