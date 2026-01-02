Fostul atacant de la FCSB se antrenează în această perioadă cu Chindia Târgoviște, clubul la care s-a format, iar târgoviștenii sunt gata să-i facă o ofertă financiară ieșită din comun pentru nivelul eșalonului secund.



Chindia îl „îngroapă” în bani pe Daniel Popa

Potrivit GSP, Chindia îi propune lui Popa un salariu de aproximativ 8.000 de euro pe lună, sumă comparabilă cu cele oferite de formații din Superliga.



Mai mult, în cazul promovării, atacantul ar urma să primească un bonus de performanță de încă 2.000 de euro lunar, pentru fiecare lună petrecută la club.



Daniel Popa are însă și alte variante pe masă. Petrolul Ploiești și Hermannstadt ar fi interesate de serviciile sale, iar din străinătate există discuții cu cluburi din liga a doua a Turciei, dar și din Kazahstan, Uzbekistan sau Grecia.



Prioritatea jucătorului rămâne un transfer în afara României, însă nu exclude revenirea la Târgoviște dacă nu apare o ofertă pe măsură.

Chindia, pe locul 7 în Liga 2



Chindia ocupă locul 7 în Liga 2, cu patru etape înainte de finalul sezonului regular, la doar două puncte de pozițiile de play-off.



Popa cunoaște foarte bine clubul, pentru care a adunat 132 de meciuri, 40 de goluri și 11 pase decisive, cele mai multe apariții din cariera sa.



Cotat la 600.000 de euro pe Transfermarkt, Daniel Popa ar putea deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători din Liga 2, dacă va accepta oferta Chindiei.

