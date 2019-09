O noua arena ULTRAMODERNA in Romania: a costat peste 10 milioane de euro si ar putea fi gata pana la finalul anului! Echipa de traditie care se va muta aici

Lucrarile pentru noul stadion al celor de la UTA au intrat in linie dreapta.

UTA spera sa poata juca in returul ligii secunde pe noul stadion. In cursul zilei de ieri au fost instalati stalpii de nocturna si primele randuri de scaune. Noul stadion al aradenilor va avea 12.584 de locuri.

Lucrarile au inceput inca din 2014, iar aradenii spera sa finalizeze constructia noului stadion pana la finalul anului sau, in cel mai rau caz, in primele luni ale lui 2020. Peste 10 de milioane de euro au fost investiti in noua arena.



"Acest termen de aprilie 2020 e o nazuinta a noastra si a domnului Razvan Burleanu. Il inteleg, se leaga la fel ca noi de anumite evenimente sportive. Se lucreaza la gazon in continuare, spre toamna probabil ca va fi gata, vom vedea un petic verde pe stadion. Dar asta nu inseamna mare lucru, pentru ca nu se poate juca fara finalizarea celorlalte lucrari. Trebuie sa ne apucam si de parcarea din spate", a declarat primarul Aradului, Calin Bibart, pentru presa locala.



sursa foto: sportarad.ro