O noua BIJUTERIE va fi inaugurata anul viitor! Stadionul de 5 STELE care a costat 14 milioane de euro: 5 ani s-a lucrat pentru o arena ultra moderna | FOTO

UTA e pregatita de Liga 1. Din toate punctele de vedere.

Aradenii sunt pe locul 2 in Liga 2, pozitie ce permite promovarea directa, si sunt aproape gata si cu noul stadion. In proportie de 80%, noua arena din Arad este gata, iar in aceste zile s-a trecut la montarea gazonului.

UTA ar putea juca inca din primvara anului viitor pe noul stadion. Arena va purta numele lui baronului Francisc Neuman, cel care a fondat clubul in 1945. Stadionul va avea 12.584 de locuri si a costat 14 miloane de euro, intreaga suma fiind alocata din bugetul local.

Stadionul celor de la UTA are intarziere de 3 ani. Lucrarile au inceput in 2015, iar primul termen de finalizare a fost in 2017. In cele din urma va fi inaugurat in 2020.