Ionuț Moșteanu: ”Probabil Steaua va mai fi încă un an în a doua divizie, dar apoi va promova!”

Ca Steaua să obțină dreptul, Clubul Sportiv al Armatei trebuie să se asocieze cu un investitor privat, dar, deși această soluție există, de ani buni nu s-au făcut pași concreți spre promovare.

Totuși, Moșteanu spune că niște discuții cu posibili investitori vor avea loc în perioada imediat următoare, iar Steaua va putea promova cel târziu în sezonul 2027-28.

”Voi susţine ca această echipă să facă un parteneriat cu un privat. Steaua e un brand puternic. E un brand al fiecărui român până la urmă. E al Armatei pe hârtie, dar sunt români în toată ţara care iubesc acest brand, care ne-a adus atât de multă bucurie. Să fie în prima divizie, să fie apoi în cupele europene şi aşa mai departe.

Eu sunt foarte capitalist de fel şi evident că decizia sportivă, de management sportiv trebuie să fie a investitorului. Trebuie un contract beton prin care să ne asigurăm că acest brand frumos rămâne al Armatei şi al statului român indiferent ce va face acel privat. Steaua vine cu acest brand şi cu palmaresul. Avem un stadion făcut de statul român în care statul român a investit jumătate de miliard de lei, un stadion care arată foarte bine, un stadion foarte bun. Iată, venim cu aceste lucruri la masă şi cred că putem face o discuţie corectă.

Nu o să fac eu discuţiile. O să se întâmple în perioada următoare. Anul acesta probabil vom începe acest proces. Vreau să fie foarte deschis, foarte transparent. În momentul în care un investitor care are şi bani şi know-how şi bunăvoinţă pentru a duce echipa asta mai departe, acolo unde merită, va avea tot suportul meu. Nu o să mă implic eu direct, dar, cum spuneam, o să ajut acest proces, pentru că altfel nu se poate. Şi nu poţi să faci performanţă în fotbal pe bani publici. Chiar dacă există în România mulţi primari care se joacă de-a managerii de club pe bani publici.

Deci până în sezonul viitor trebuie să avem o soluţie. Probabil va mai fi încă un an în a doua divizie, dar apoi va promova. Va trebui o formă nouă de organizare, în care, cum spuneam, să poată accede în eşalonul superior, în primul eşalon”, a spus Ionuț Moșteanu.

