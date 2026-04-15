Potrivit informațiilor din spațiul public, schimbarea puterii politice de la Budapesta și preluarea guvernării de către Peter Magyar au adus în discuție riscul sistării sprijinului financiar pentru cluburile din Superliga susținute de statul vecin. Cu toate acestea, Laszlo Dioszegi nu are emoții în privința activității primei echipe a covăsnenilor.

Finanțatorul lui Sepsi a explicat că fondurile atrase din Ungaria nu au asigurat bugetul formației de seniori, ci au avut o destinație clară: dezvoltarea bazei materiale și creșterea tinerilor jucători. Echipa din prima ligă este susținută exclusiv prin parteneriate cu mediul privat.

„Vă spun ce le-am spus și jucătorilor, pentru că și ei m-au întrebat. Guvernul Ungariei a sponsorizat infrastructura, adică stadionul și grupele de copii și juniori. Nu știm ce se va întâmpla din vară cu finanțarea pentru grupele de copii și juniori. Vom vedea. Dar echipa mare este susținută de foarte multe firme particulare, care sponsorizează în fiecare an. Nu cred că vor afecta alegerile din Ungaria contractele acestea. Nu cred că va fi vreo problemă, nu are de ce să fie. Toate companiile au și sucursale în România și este bine și pentru ele să primească reclamă”, a spus Dioszegi, potrivit Prosport.

Discuții decisive programate la începutul verii

Deși se arată încrezător că sponsorii privați nu se vor retrage, oficialul echipei din Sfântu Gheorghe a adăugat că va purta discuții detaliate cu partenerii comerciali la finalul primăverii, pentru a stabili exact bugetul viitor.

„Noi sperăm ca bugetul lui Sepsi să nu fie afectat de schimbarea din Ungaria. Nu pot să vorbesc despre ce o să spună firmele la vară. O să avem o discuție în mai – iunie cu toate firmele care sponsorizează echipa. Dar eu așa consider, că nu au de ce să se retragă firmele. Nu domnul Orban dă bani la Sepsi”, a mai zis patronul echipei covăsnene.

Potrivit datelor oficiale, clubul Sepsi a beneficiat de 20,15 milioane de euro din partea executivului maghiar începând cu anul 2022. Suplimentar, gruparea a mai încasat 25 de milioane de euro din partea Ungariei, sumă utilizată exclusiv pentru construirea noului stadion din Sfântu Gheorghe.