Rareș Ispas, discurs echilibrat după ce Leo Grozavu l-a propus la națională: „Încă n-am realizat nimic!”

Rareș Ispas a semnat cu Poli Iași în luna august, după despărțirea de Sepsi Sf. Gheorghe, având evoluții constant bune în tricoul moldovenilor în acest sezon.

Grozavu este de părere că Ispas ar fi perfect măcar ca a doua soluție pentru poziția de fundaș stânga în naționala României, în cazul în care Bancu s-ar accidenta.

Fundașul lui Poli Iași rămâne însă cu picioarele pe pâmânt și spune că până la o posibilă convocare va încerca să dea și mai mult meci de meci la echipa de club.

„Sincer, am rămas surprins şi m-a încercat un sentiment foarte plăcut (n.r. - când a aflat că Leo Grozavu l-a propus la națională), dar trebuie sa rămân cu picioarele pe pământ pentru că nu am realizat nimic şi sper să am meciuri şi mai bune.

⁠Eu mă simt pregătit şi dacă o să fiu convocat ar însemna ceva extraordinar pentru mine! Ar însemna totul, un vis devenit realitate.

⁠Nu vreau sa spun eu ce mă recomandă, eu trebuie sa rămân la fel de serios, să joc constant bine şi să îmi ajut echipa iar daca voi primi o convocare, trebuie să merg acolo şi să dau totul”, a spus Rareș Ispas, potrivit Orangesport.

Grupa României la EURO 2024

România a fost repartizată în Grupa E la EURO 2024, alături de Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B, potrivit tragerii la sorţi care a avut loc la Hamburg.

Ultima componentă a grupei României la EURO 2024, care va fi găzduit de Germania între 14 iunie şi 14 iulie, va fi decisă dintre câştigătoarele semifinalelor Bosnia-Herţegovina - Ucraina şi Israel - Islanda.

România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016, cea mai bună performanţă reuşind-o în 2000 (sferturi de finală). EURO 2024 va fi în direct la PRO TV, PRO ARENA și VOYO.