INCREDIBIL! Un presedinte al unui club din Liga a 2-a a amenintat un politist dupa ce a fost prins baut la volan: "Acel politist demult ma vana!" Reactia clubului! VIDEO

Un presedinte al unui club din Liga a doua a amenintat un politist.

Presedintele clubului Sportul Snagov, Lucian Radulescu, a amenintat un politist dupa ce a fost prins baut la volan. Acesta este si deputat PSD, functie pe care nu o va mai detine dupa acest incident.

Lucian Radulescu a fost oprit pe raza localitatii Paulesti, iar dupa interventia politistilor aceasta a inceput sa devina recalcitrant si a adresat cuvinte obscene asupra politiei.

Ulterior, Lucian Radulescu s-a prezentat la sediul Politiei, iar in urma testarii avea o alcoolemie de 0,16 mg/l in aerul respirat. I s-a dat o amenda de 2875 de lei si i s-a retinut permisul de conducere.

A fost dat afara din Camera Deputatilor



Deputatul PSD, Laura Moagher a anuntat ca a incheiat colaborarea cu Lucian Radulescu, incepand chiar de astazi.

"Am luat la cunostinta cu profunda indignare de atitudinea total nepotrivita a domnului Lucian Radulescu, in prezent consilier la cabinetul meu parlamentar de la Camera Deputatilor.

Sunt costernata de modul in care a reactionat acesta in momentul in care a fost supus controlului in trafic, pe raza comunei prahovene Paulesti, iar limbajul folosit si utilizarea legitimatiei de la Camera Deputatilor sunt complet inaccetabile. Acest lucru trebuie evitat de catre orice sofer oprit in trafic, la un control de rutina, cu atat mai mult de catre o persoana care detine temporar o functie intr-o institutie de stat! Avand in vedere situatia precizata, am decis sa inchei orice colaborare cu domnul Lucian Radulescu, incepand chiar de astazi!", a spus Laura Moagher.

Lucian Radulescu: "A fost un limbaj nepotrivit"



Lucian Radulescu a declarat ca a folosit un limbaj nepotrivit pe care si-l asuma, dar este de parere ca politistul in cauza, il vana de mult timp.

"A fost un limbaj nepotrivit, poate la nervi, pe care mi-l asum. Insa trebuie să stiti ca acel domn politist demult ma vana. Toate documentele erau în portofel, inclusiv acea legitimație. Am fost amendat pentru staționare interzisă. Poate am fost puțin recalcitrant, îmi asum ce am făcut”., a declarat Radulescu pentru observatorul de Prahova.

Cei de la FC Snagov nu au facut o declaratie publica asupra acestui incident, dar au precizat ca Lucian Radulescu este doar presedinte onorific la club si nu apare inregistrat la FRF in acte.