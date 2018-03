FOTO | Protest dur in Liga 2! Suporterii au luat foc cand au vazut cine sta pe banca: "Ce cauta bufonul asta in libertate?"

Fanii celor de la UTA nu sunt de acord cu revenirea lui Ionut Popa la echipa.



Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal! Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

La meciul cu Hermannstadt, scor 1-1, suporterii aradeni au afisat mai multe bannere dure la adresa fostului antrenor de la Timisoara.



"La inceput toti am luptat pentru un club curat / Acum ne intoarcem de unde am plecat?!" sau "Meciuri vandute si obiective ratate / Ce cauta bufonul cu mustata in libertate?", au fost cateva dintre mesajele afisate de galeria celor de la UTA, potrivit Sport Arad.

sursa foto: aradon.ro