Final de sezon în divizia secundă.

După ultima etapă din play-out-ul Ligii 2, am aflat numele celor patru echipe retrogradate direct în Liga 3 și care sunt cele două formații care vor disputa barajul de menținere în divizia secundă.

Astfel, Ceahlăul Piatra Neamț, AFC Câmpulung Muscel (Grupa A), CSM Olimpia Satu Mare și CS Tunari (Grupa B) au retrogradat în al treilea eșalon, iar pentru a evita al cincilea loc care ”pică” în Liga 3 vor disputa un baraj CS Dinamo (locul 6 din Grupa A) și CSC Șelimbăr (locul 6 din Grupa B).

Barajul de menținere în Liga 2 se joacă în dublă manșă, pe 16 mai și 23 mai, de la ora 11:00, cu primul meci pe terenul echipei din Ștefan cel Mare, mai exact la Centrul Național de Fotbal de la Buftea.

Alexandru Anghel, portarul de 14 ani care a debutat la CS Dinamo, record pentru primele două ligi din România

În ultima etapă, în 1-3 cu ASA Târgu Mureș, la CS Dinamo au debutat trei juniori.

”Ziua debuturilor ⚪🔴

Cinci dintre cei mai talentați juniori din cadrul Academiei CS Dinamo au fost rezerve la meciul cu ASA Târgu Mureș, în ultima etapă a acestui play-out în Liga 2.

Alexandru Anghel (portar, 2011), Luca Cârstea (mijlocaș defensiv, 2009), Radu Balca (mijlocaș ofensiv, 2009), Eduard Păun (atacant, 2009) și Ianis Neagu Gafencu (atacant, 2008) au impresionat în competițiile de juniori și au făcut pasul la prima echipă.

Trei dintre ei au debutat astăzi la CS Dinamo și, în același timp, în Liga 2. 

Era minutul 88 al partidei cu ASA Târgu Mureș când delegatul Daniel Lung a venit la marginea terenului cu schimbările anunțate de Ionel Dănciulescu, Boris Keca și Florin Matache. 

Portarul Alexandru Anghel i-a luat mănușile lui David Dincă, Luca Cârstea a intrat în locul lui Alin Demici, iar Ianis Neagu Gafencu l-a schimbat pe Andrei Zaharia. 

A fost un moment emoționant pentru juniorii noștri, pentru tot ce înseamnă școala de fotbal a Academiei CS Dinamo. Azi a fost ziua lor, săptămâna viitoare poate fi debutul altor muguri ai Academiei noastre. 

15 ani va împlini portarul Alexandru Anghel peste 10 zile, pe 19 mai. 

17 iulie 2009 este data nașterii mijlocașului Luca Cârstea. 

18 ani a împlinit atacantul Ianis Neagu Gafencu în luna ianuarie, pe 10”, a notat pagina CS Dinamo Fotbal.

Alexandru Anghel a devenit astfel cel mai tânăr portar din istoria primelor două ligi din România, în timp ce Ianis Neagu Gafencu este fiul fostei mari canotoare Liliana Gafencu, triplă campioană olimpică (Atlanta 1996, Sydney 2000 și Atena 2004).

