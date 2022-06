Eugen Trică are o nouă echipă: ”A condus deja primul antrenament”

Antrenorul care a promovat-o pe FCU Craiova va pregăti o altă echipă din Liga 2. Ovidiu Herea, în prezent la Metaloglobus, a dezvăluit că Trică a condus deja primul antrenament al grupării bucureștene.

În sezonul precedent, Trică s-a ”plimbat” între Viitorul Pandurii Tg. Jiu și FCU Craiova.

Eugen Trică o va antrena pe Metaloglobus în sezonul următor

„A condus deja primul antrenament, a venit, a vorbit cu băieții și a intrat în pâine, cum se zice. Să sperăm că va rămâne același nucleu de jucători și, cu câteva veniri importante, să prindem play-off-ul, obiectivul nostru acesta e”, a spus Ovidiu Herea, la Digi Sport.

Metaloglobus ar fi a opta echipă din ultimii trei ani pentru Eugen Trică. A antrenat Sportul Snagov, AFC Turris, Viitorul Pandurii Tg. Jiu și FCU Craiova (de trei ori).

Prima echipă din cariera de antrenor a lui Eugen Trică a fost Juventus București, în 2013. Au mai urmat și CFR Cluj, UTA Arad și Metalul Reșița.

Eugen Trică va fi adversarul fiului său, Atanas

Astfel, din noul sezon, Eugen Trică va fi adversarul fiului său, Atanas (17 ani), care a fost împrumutat de Universitatea Craiova la CSA Steaua, o altă formație din Liga 2.

"Sunt foarte fericit că am ajuns la Steaua București. Chiar dacă sunt împrumutat pentru un an de zile, vreau să dau totul pentru acest club. M-a suprins puțin oferta. L-am văzut pe domnul Oprița, la ultimul meu meci de la Liga 3, când am jucat la Universitatea Craiova II. După meci am aflat de această ofertă și am acceptat pe loc. Mi s-a schimbat viața la Craiova, după ce am debutat în Liga 1 și am înscris cu Dinamo, mi se va schimba din nou și la Steaua, dar doar dacă vom promova în prima divizie.

Mulți dintre fanii Craiovei m-au încurajat, mi-au zis să mă întorc mai puternic. Mulți alții mi-au aruncat niște cuvinte mai grele. Nu m-a durut, pentru că nu mă dor aceste cuvinte. Nu înseamnă nimic pentru mine. Tot ce contează pentru mine este să dau totul pentru clubul la care sunt legitimat.

Primele obiective sunt cele ale întregului colectiv, promovarea și jocuri cât mai bune. Pe plan personal, chiar îmi doresc să înscriu foarte multe goluri. Chiar dacă este primul meu sezon în Liga 2, nu am jucat niciodată aici, dar sper să înscriu cât mai multe goluri", a spus Atanas Trică, la reunirea Stelei.