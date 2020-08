Discurs GENIAL al lui Tamas! "Am prima un milion de euro pentru promovare!" :)) Cum a ras de rivala CFR: "Nu ma mai dezbrac de emotie! Am jucat si eu la ei, v-a placut?"

Tamas a semnat pe un an cu U Cluj si viseaza la promovare.

La 36 de ani, Tamas le-a refuzat pe Craiova si Dinamo pentru a veni pe Cluj Arena. Fundasul e constient ca nu mai are cum sa prinda nationala din B, desi recunoaste ca a tinut legatura cu staff-ul Romaniei in perioada cat a jucat la Astra. Tamas i-a facut pe jurnalisti sa rada in hohote cand le-a spus ce prima de promovare are in contract: 1 milion de euro! :) Fotbalistul s-a amuzat si pe seama perioadei scurte pe care a petrecut-o la CFR Cluj. "Nu ma mai dezbrac de emotie! Am jucat acolo, v-a placut?" -i-a intrebat Tamas pe jurnalisti.

Cele mai importante declaratii ale lui Tamas:

"Am venit cu gandul sa promovez, simplu. Am avut si alte oferte, dar am ales U pentru ca am si prieteni aici. E o echipa cu traditie, multi fani, multi suporteri, oameni care iubesc fotbalul. Mai joc un an, doi, trei, cinci, 10... Vreau sa ii ajut sa promoveze.

Am fost unul dintre cei mai buni fundasi din Liga 1, nu vreau sa zic ce-o sa fie in liga a 2-a... De aia m-au cautat cei de la nationala, ca eram expirat!

Suporterii de la U conteaza foarte mult. E problema asta cu coronavirusul, sper sa se termine.

Din liga a 2-a nu am cum sa ma duc la nationala, n-ar fi normal sa cheme un jucator din B la nationala.

E un proiect foarte mare la U Cluj, pe un termen mai lung. Trebuie sa se mai faca niste transferuri, incercam sa facem performanta. Trag de mine cat mai pot, ajut echipa sa promoveze. Poate mai joc un an.

Nu mai pot de presiunea faptului ca suntem in oras cu CFR, nu mai pot sa ma dezbrac. Am jucat mult acolo, da. V-a placut?

Noi trebuie sa formam o echipa si sa facem un vestiar unit la U. De Dinamo nu vreau sa vorbesc. Eu nu lucrez la Federatie, eu sunt fotbalist, vreau sa promovez si sa joc fotbal.

Poate va fi un campionat mai tare decat Liga 1 in B cu atatea echipe de traditie!

Presa a scris ca am avut oferte, inseamna ca am avut. Nu pot sa va zic de unde.

Concluzii dupa antrenamentele cu U Cluj... am putina febra musculara! N-aveti ce sa vorbiti de Gabi Tamas, a ajutat Astra sa fie pe locul 3! Nu sunt lasat de 2-3 ani. Am jucat in B prima data la 17 ani, m-am intors la 37 de ani. Ce sa zic de tineri? Care-s buni, care nu-s? Sunt jucatori care trebuie sa munceasca, sa creasca.

Am bonus de promovare, da! Un milion de euro!"