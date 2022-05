De râsul curcilor! FC Brașov nu l-a plătit pe Ilie Stan și riscă sancțiuni în cazul litigiului cu fostul său antrenor 

Ilie Stan a trăit anul trecut, la Brașov, un episod revoltător. A fost demis prin WhatsApp, iar când a mers la stadion să efectueaze un antrenament firesc, cu echipa, nu a fost să lăsat să intre de bodyhguarzii puși de șefii clubului, în frunte cu Ioan Mărginean.

Episodul scandalos pentru fotbalul românesc a fost reflectat pe larg la vremea respectivă de toate publicațiile sportive din țară. Un detaliu a fost de-a dreptul șocant: oamenii de pază care i-au interzis lui Ilie Stan intrarea în complex aveau pe masa de la intrarea poză cu chipul lui "Iliesta", pentru a fi siguri că-l vor "bloca".

FC Brașov nu l-a plătit pe Ilie Stan

Decizia oficialilor de la FC Brașov și momentele jenante care au urmat i-au lăsat un gust amar fostului mijlocaș al Stelei și al lui Cercle Brugge. Iar pentru că șefii grupării de sub Tâmpa nu i-au plătit încă lui fostului antrenor banii din contract, FC Brașov, care o va întâlni pe Poli Timișoara în barajul de menținere în Liga 2, riscă să fie depunctată.

FC Brașov este obligată să-i achite salariul lui Ilie Stan până la finalul sezonului, adică din octombrie (parțial) 2021 până în iunie 2022

"Președintele Ioan Mărginean a tot amânat să-i plătească banii antrenorului, iar, în cele din urmă, la finalul lunii martie 2022, Comisia Recurs a FRF i-a dat dreptate antrenorului, iar FC Brașov este obligat să-i achite salariul lui Ilie Stan până la finalul sezonului, adică din octombrie (parțial) 2021 până în iunie 2022. Mai mult, FC Brașov este obligată să-i plătească lui Ilie Stan și chiriile restante (iulie 2021 – septembrie 2021)", scrie publicația Liga2.ro.

"Am mai spus-o și o repet, m-am simțit ca un infractor! Sunt un om care are o imagine bună, zic eu, în fotbalul românesc. Am fost și jucător de fotbal, apoi antrenor și am făcut tot timpul să meargă lucrurile bine și chiar am fost respectat pentru tot ceea ce am făcut. Să ajung să fiu dat afară cu bodyguarzii... nu e normal. Suntem în 2021 și nu e normal să se întâmple aceste lucruri", declara Ilie Stan, anul trecut, într-un interviu pentru Sport.ro.

Gruparea ardeleană a avut la dispoziție 30 de zile să-i plătească datoriile lui Ilie Stan, iar termenul a expirat luni, mai scrie sursa citată. Cazul va ajunge din nou pe masa Comisiei de Disciplină și Etică a FRF, iar FC Brașov riscă o amendă între 3.000 și 7.000 de lei. Apoi, la câte 15 zile riscă o depunctare de câte două puncte și se poate ajunge până la interzicerea dreptului de a face transferuri!