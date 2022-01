De la meseria de florar, la golgheter al ligii a doua! Povestea fotbalistului care s-a lăsat de fotbal și a revenit ”din greșeală”

Fotbalistul de 23 de ani a ajuns golgheterul din Liga 2, deși după terminarea liceului a decis să plece în Olanda pentru a vinde flori. A revenit însă în fotbal, iar rezultatele sunt din ce în ce mai bune.

La 18 ani, după ce a terminat liceul, Adi-Chică Roșca plecat în Olanda, iar într-o vacanță, acesta a jucat câteva meciuri în liga a patra. A marcat 18 goluri în trei meciuri, iar FC Botoșani l-a observat și l-a adus la echipa a doua a clubului.

”Când am terminat liceul, nu aveam nicio ofertă, nu aveam la ce echipă să joc. Aşa că am făcut ce ar fi făcut oricine. Nu puteam să stau degeaba şi să aştept. Aşa că am renunţat la fotbal. Am zis că nu e pentru mine. Am plecat la muncă în Olanda pentru un an. Am cules flori.

(N.r. – După cele trei meciuri în Liga 4) Aşa am fost remarcat. La vremea respectivă cei de la Botoşani aveau echipă în Liga a 3-a şi m-au luat la ei”, a spus atacantul pentru Telekom Sport.

Atacantul speră ca peste câțiva ani să ajungă la un club mare. Momentan evoluează la FC Buzău, echipă care își propune să promoveze. El este împrumutat la Buzău de Botoșani, până în vară, dar i se va propune transferul.

”Văd în FCSB posibilitatea de a ajunge mai departe în străinătate. Mă antrenez serios. Nici de criticile lui Gigi Becali nu îmi este frică. Să ajung eu acolo şi mai vedem. Visez frumos şi mă antrenez serios. Momentan mai am multe de arătat.

Sunt sigur că la forma mea a contribuit şi domnul Pustai, şi domnul antrenor secund. Nu aş fi reuşit să am momentul ăsta de explozie dacă nu erau ei. Şi colegii mei de echipă, desigur. Că nu joc singur la Buzău”, a mai spus jucătorul.