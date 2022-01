Gică Hagi a anunțat ce se întâmplă cu Ianis Hagi la Rangers: "Am auzit din surse sigure"

Aston Villa sau Galatasaray au fost două cluburi despre care presa internațională a scris că sunt interesate de transferul lui Ianis Hagi, însă viitorul playmaker-ului pare să fie tot la Glasgow.

Gică Hagi: "Rangers vrea să prelungească înțelegerea lui Ianis"

Gică Hagi l-a vizitat pe fiul său la finalul anului trecut și a aflat că Rangers intenționează să îi propună lui Ianis o propunere a contractului, care acum este scadent în vara anului 2024.

"Am fost în Scoția, m-am simțit bine, am vorbit. Aveam nevoie să stăm împreună cu familia. Am stat puțin, o săptămână. Arată bine, e motivat. Apropo, am auzit, și cred că e din sursă sigură, că doresc să renoveze contractul.

Nu așa cum se scrie prin presă pe la noi. A jucat foarte bine, a avut un an extraordinar, foarte bun, așa că e apreciat acolo. Din surse bune, cred că vor să renoveze contractul", a declarat Gică Hagi, la o conferință de presă.

Ianis Hagi a fost transferat de Rangers în ianuarie 2020, de la Genk, inițial sub formă de împrumut. Șase luni mai târziu, scoțienii au plătit 3,5 milioane de euro și l-au transferat definitiv pe mijlocașul român.

De doi ani pe Ibrox, Ianis a strâns 83 de meciuri, 14 goluri și 21 de pase decisive pentru Rangers, reușind să își treacă în palmares și un titlu de campion al Scoției, atunci când echipa era antrenată de Steven Gerrard.