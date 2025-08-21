După despărțirea de Rangers, internaționalul român s-a aflat în căutarea unui nou club, însă până acum nu a reușit să ajungă la un acord cu nicio echipă, chiar dacă ofertele nu au lipsit.

Poloneziii, revoltați că Ianis Hagi a negociat cu Maccabi Tel Aviv

Recent, Hagi Jr a fost dorit insistent la Legia Varșovia, dar polonezii nu i-au putut satisface internaționalului român pretențiile financiare. Polonezii s-au arătat revoltați de faptul că Ianis Hagi a refuzat-o pe Legia Varșovia și a negociat cu Maccabi Tel Aviv.

Internaționalul român a refuzat oferta clubului la care activează Edi Iordănescu, deoarece polonezii nu i-au putut plăti bonusul de instalare de un milion de euro pe care l-a solicitat. Așadar, Ianis Hagi s-a îndreptat către clubul din Israel.

”Din ce în ce mai jos: Ianis Hagi negociază un transfer controversat”, au titrat polonezii de la Transfery.info.

”Ianis Hagi, fiul legendarului Gheorghe Hagi, se află de câteva săptămâni în atenția fanilor lui Legia Varșovia, însă, până la finalul lunii august, nu este clar cu ce echipă va începe sezonul. După despărțirea de Rangers FC, Hagi este în continuare fără contract.

Au existat mai multe zvonuri privind cluburi interesate de mijlocașul român de 26 de ani, printre ele, nume importante precum Borussia Monchengladbach sau un ’mare club din Istanbul’, al cărui nume nu a fost dezvăluit. Cu toate acestea, niciun transfer nu s-a concretizat până acum.

În ceea ce privește pretențiile financiare, Ianis Hagi nu a renunțat la așteptările sale ridicate: își dorește un salariu de 1 milion de euro pe an, sumă pe care ar fi transmis-o inclusiv cluburilor din Israel prin intermediul agentului său”, au scris jurnaliștii din Polonia.

