Daniel Oprița își strigă nemulțumirile: „Cinci echipe din Liga 2 au buget mai mare decât CSA Steaua!” Lămuririle antrenorului

CSA Steaua are un start excelent de sezon în Liga 2. Elevii lui Daniel Oprița (41 ani) au acumulat 23 de puncte după primele 10 puncte, un punct mai puțin decât liderul Unirea Dej, care are însă un meci mai mult.

Cu toate acestea, „militarii” nu au obținut dreptul de promovare pentru sezonul 2023-2024, din cauza faptului că societatea nu s-a privatizat. Iar suporterii Peluzei Sud au început să arunce reproșuri către conducerea clubului.

Daniel Oprița lămurește situația financiară de la CSA Steaua

În apărarea celor care manageriază CSA Steaua, Daniel Oprița susține că bugetul de care dispune clubul din Ghencea nu este atât de mare pe cât se vehiculează în spațiul media.

„A mai zis cineva de noi că sigur o să rămânem aici la bugetul pe care îl avem. Păi avem buget mai mic decât Șelimbăr! Vă spun eu 100%! Ei au 1,5 milioane de euro. Noi avem un 1,1 milioane. Se spune pe la televizor că bugetul e mai mare și trebuie să fim acolo.

Eu vă spun că sunt cinci echipe cel puțin care au buget mai mare ca noi! Iașiul și Oțelul e acolo cu noi. Chiajna, chiar și Poli Timișoara, Buzăul, Czikzerda și Slobozia tot pe acolo e. Sunt 6-7 echipe și 5 sunt peste noi. Restul sunt pe acolo. Anul trecut la cele trei bugetul a fost și de două milioane de euro.

Wallace nu are 4.500 de euro. Are mai puțin. Avem mulți jucători care au în jur de 1.000 de euro. Poli Timișoara are și ea salarii de 3.000-3.500 de euro”, a declarat Daniel Oprița pentru Fanatik.

Lovitură pentru CSA! Vasile Dîncu, omul care a promis că va lupta ca Steaua să revină în prima ligă, a demisionat din fruntea MApN

„În cursul acestei dimineţi, am înaintat prim-ministrului României, Nicolae Ciucă, demisia mea din funcţia de ministru al apărării naţionale”, a anunțat Vasile Dîncu prin intermediul rețelelor de socializare.

Dîncu promitea în vară că va face totul ca CSA Steaua să promoveze în Superliga

Vestea s-ar putea dovedi una de rău augur pentru cei de la CSA Steaua, asta după ce în vara acestui an fostul ministru anunțase că va face tot ce-i va sta în putință pentru ca echipa de fotbal a Armatei să poată promova în primul eșalon.

„Vreau să vă spun că sunt hotărât să sprijinim cu toate mijloacele pe care le am la dispoziţie clubul Steaua. Şi este problema conducerii clubului să găsim cea mai bună soluţie pentru ca sportivii noştri să poată să joace în Liga1. Sprijin acest proces şi vă promit că acest lucru se va întâmpla. Voi sprijini cu toate forţele ca Steaua să fie din nou în prima ligă!

Trebuie să fim întotdeauna recunoscători campionilor olimpici, mondiali ai acestui club. Este o performanţă care aduce glorie României. Putem spera că sportul, prin cluburi precum Steaua, va reuşi să ridice din nou flacăra naţiunii noastre, pentru că suntem o naţiune puternică.

Din păcate, trăim un moment pe care trebuie să-l depăşim cât mai repede. Steaua face parte din istoria noastră, din patrimoniul nostru, din patrimoniul României. Clubul Steaua nu poate fi înjurat, este al României, al armatei României şi al poporului. Trebuie să deschidem acest templu al sportului pentru copii, este o casă a tuturor steliştilor, a steliştilor veritabili”, a spus Vasile Dîncu, pe stadionul din Ghencea, în vara acestui an.