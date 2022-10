Daniel Oprița i-a pus gând rău lui Dorinel Munteanu: ”Dacă suntem cum am fost astăzi, nu cred că vor fi probleme”

Antrenorul liderului din Liga 2 a avut doar cuvinte de laudă la adresa elevilor săi, care au ajuns la trei victorii consecutive în campionat.

”Un rezultat care m-a mulțumit. Am fost o echipă matură. Am și suferit în unele momente, e normal. Suprafața de joc nu este cea mai bună. Ne-am făcut jocul mai ușor, am marcat repede. Așa vreau să arate echipa, cu atitudine, cu dăruire. Da, urmărim să rămânem pe primul loc, chiar să ne distanțăm de urmăritoare, pentru că este un campionat foarte strâns. Trebuie să ne asigurăm locul de play-off.

Daniel Oprița, după Progresul - Steaua 0-3

Nu a fost un joc ușor, împotriva unei echipe cu jucători care vor să se afirme, care au atitudine. Bine că am luat cele trei puncte.

Chipirliu este un marcator, atunci când vrea el să joace așa cum trebuie. Este un marcator. Sunt bucuros și de Chunchukov pentru că este la al treilea meci consecutiv la care înscrie și trebuie să prindă și el încredere. Aveam mare nevoie de el. A fost ceea ce trebuie.

Meciul cu Oțelul este foarte important. Toate sunt importante. Trebuie să câștigăm. Nu a fost ușor. Dacă suntem cum am fost astăzi, ne dorim, băgăm piciorul, nu cred că vor fi probleme”, a declarat Daniel Oprița.

Steaua, lider după etapa a 10-a din Liga 2!

CSA Steaua este, în continuare, pe primul loc în eșalonul secund, după ce a câștigat categoric meciul cu Progresul Spartac, scor 0-3.

Chiar dacă nu pot promova în Liga 1 din cauza formei de organizare, ”militarii” par să aibă cel mai bun parcurs în eșalonul secund și sunt favoriți pentru o clasare pe locurile care asigură un loc în Superliga în sezonul viitor.

Pe locul doi este surpriza Unirea Dej, cu 21 de puncte, la egalitate cu Oțelul Galați. Poli Iași, Unirea Slobozia și Csikszereda completează ”tabloul” locurilor de play-off după zece etape.