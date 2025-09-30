”Militarii” au fost conduși în Ghencea de Sepsi, dar au reușit să câștige cu două goluri marcate pe finalul partidei. Reușitele lui Rubio din minutele 83 și 90+3 au adus trei puncte mari pentru echipa lui Daniel Oprița.



Cu toate acestea, antrenorul Stelei s-a arătat nemulțumit de faptul că echipa sa a luat gol în primele secunde ale jocului.



Daniel Oprița: ”E a patra oară când ni se întâmplă”



„Ne-am obișnuit să plecăm în meciuri de la 0-1. Eu nu înțeleg cum poți să ieși de la vestiar și să iei gol, dar apoi am dominat total. Este a patra oară când ni se întâmplă asta. La 1-1 am suferit puțin, pentru că au încercat să vină peste noi.



Nu e ușor să alergi din minutul 1 după egalare. Ei s-au apărat, însă eu spun că am câștigat meritat. Soarta îi răsplătește pe cei care încearcă”, a spus Oprița.



În următoarea etapă, Steaua va avea parte de un alt meci dificil. Va juca în deplasare cu liderul Corvinul Hunedoara, singura echipă neînvinsă din acest sezon de Liga 2, iar Sepsi va juca ”acasă” cu Ceahlăul Piatra Neamț.



Steaua și Sepsi, în clasament



După opt etape, Steaua se află pe locul opt în clasamentul eșalonului secund cu 16 puncte. După opt etape, ”militarii” au bifat cinci victorii, un rezultat de egalitate și două înfrângeri.



De cealaltă parte, Sepsi se situează pe poziția a 11-a cu 13 puncte. Patru victorii, o remiză și trei eșecuri a înregistrat trupa din Sfântu Gheorghe.

