Retrogradați la finalul sezonului precedent, moldovenii au câștigat categoric meciul de pe teren propriu și au ajuns la șase puncte câștigate după primele trei runde.



Poli Iași - Gloria Bistrța 3-0 închide etapa 3 din Liga 2



De partea cealaltă, nou-promovata din Liga 2, Gloria Bistrița, a suferit prima înfrângere în noul sezon, după două rezultate de egalitate, și se pregătește pentru meciul cu CS Tunari de pe teren propriu.



Singurele echipe cu nouă puncte din tot atâtea posibile din Liga 2 sunt CSM Reșița, FC Bihor și FC Voluntari. Cu câte șapte puncte, ASA Târgu Mureș, Steaua București și Corvinul Hunedoara completează, momentan, tabloul play-off-ului.



În subsolul clasamentului se regăsesc CSC Șelimbăr, CSM Olimpia Satu Mare și Câmpulung, care nu au smuls niciun punct.



Programul etapei a 4-a din Liga 2:



CSC 1599 Șelimbăr - Sepsi OSK

Câmpulung - FC Bihor

Ceahlăul Piatra Neamț - CS Dinamo București

CSC Dumbrăvița - ASA Târgu Mureș

CSM Slatina - CS Afumați

FC Bacău - Concordia Chiajna

Gloria Bistrița - CS Tunari

Metalul Buzău - Corvinul Hunedoara

Steaua București - CSM Reșița

FC Voluntari - Poli Iași



Clasamentul din Liga 2, după trei etape:

