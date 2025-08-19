Retrogradați la finalul sezonului precedent, moldovenii au câștigat categoric meciul de pe teren propriu și au ajuns la șase puncte câștigate după primele trei runde.
Poli Iași - Gloria Bistrța 3-0 închide etapa 3 din Liga 2
De partea cealaltă, nou-promovata din Liga 2, Gloria Bistrița, a suferit prima înfrângere în noul sezon, după două rezultate de egalitate, și se pregătește pentru meciul cu CS Tunari de pe teren propriu.
Singurele echipe cu nouă puncte din tot atâtea posibile din Liga 2 sunt CSM Reșița, FC Bihor și FC Voluntari. Cu câte șapte puncte, ASA Târgu Mureș, Steaua București și Corvinul Hunedoara completează, momentan, tabloul play-off-ului.
În subsolul clasamentului se regăsesc CSC Șelimbăr, CSM Olimpia Satu Mare și Câmpulung, care nu au smuls niciun punct.
Programul etapei a 4-a din Liga 2:
- CSC 1599 Șelimbăr - Sepsi OSK
- Câmpulung - FC Bihor
- Ceahlăul Piatra Neamț - CS Dinamo București
- CSC Dumbrăvița - ASA Târgu Mureș
- CSM Slatina - CS Afumați
- FC Bacău - Concordia Chiajna
- Gloria Bistrița - CS Tunari
- Metalul Buzău - Corvinul Hunedoara
- Steaua București - CSM Reșița
- FC Voluntari - Poli Iași