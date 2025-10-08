Mageruşan (18, penalty), Ekollo (45+1) şi Zukanovic (70) au adus victoria pentru echipa din Târgu Mureș, care rămâne în zona play-off-ului. O surpriză pentru acest start de sezon, având în vedere că vorbim despre o nou-promovată.



ASA Târgu Mureș, pe loc de play-off în Liga 2



Cu 19 puncte, ASA Târgu Mureș este pe locul patru, la patru puncte distanță de liderul Corvinul Hunedoara, liderul și principala favorită la promovarea în Superligă, în opinia contracandidatelor.



FC Bihor, o altă revelație a startului de sezon din Liga 2, ocupă locul doi cu 22 de puncte și se poate gândi din ce în ce mai serios la play-off, în timp ce Chindia, cu 20 de puncte, completează podiumul.



Ultimele două locuri din zona play-off-ului sunt ocupate de FC Voluntari (18 puncte) și Steaua (17 puncte). Ultima nu are, nici în acest sezon, drept de promovare în Superliga României.



Programul următoarei runde din Liga 2:

