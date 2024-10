Robert Ilyes a reacționat la finalul jocului și a transmis că ar fi fost dezamăgit dacă partida s-ar fi încheiat cu o remiză în contextul în care elevii săi au ratat mai multe ocazii singuri cu portarul.

Robert Ilyes: ”Surprize, surprize în grupa noastră!”

De altfel, Ilyes a mărturisit că, deși a învins-o pe Oțelul, preferă să nu se entuziasmeze, deoarece în Cupa României pot apărea surprize, așa cum s-a întâmplat și în meciul câștigat de Unirea Alba-Iulia în fața lui Sepsi cu scorul de 1-0.

”Am încercat să dau șanse și celorlalți care au jucat mai puțin în campionat. Mă bucur că am un grup care nu contează dacă joacă titulari sau intră în a doua repriză. Am încredere în jucătorii mei. Toți cei care intră pe parcurs aduc întotdeauna ceva în plus. Se vede asta și prin golurile marcate.

Aveam o frustrare, pentru că am avut patru situații contra portarului, pe axul central. Rar se întâmplă să scapi singur cu portarul și să nu marchezi. Dumnezeu îți dă ceea ce meriți până la urmă. La cum au jucat jucătorii, la cât suflet au pus, am meritat această victorie. S-a accidentat din păcate, e grav, la coapsă, îl pierdem două-trei săptămâni.

Nu avem timp să ne bucurăm, urmează un meci important împotriva Slatinei. Sper să recuperez jucătorii și să fim apți. Aștept publicul să ne susțină, contează foarte mult pentru noi.

Surprize, surprize în grupa noastră. Cu acest rezultat, am făcut un pas înainte, dar mai sunt două etape. O echipă de liga a treia poate învinge o echipă de prima ligă”, a spus Robert Ilyes la finalul jocului.