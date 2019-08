Clipe FABULOASE la startul sezonului din Liga a 2-a! Fanii au facut SHOW, meciul a inceput cu intarziere! Ce s-a intamplat

Cel mai asteptat sezon de Liga a 2-a a inceput vineri seara.

CSM Resita a revenit in Liga a 2-a si a deschis noul sezon cu un meci impotriva celor de la Universitatea Cluj, echipa care are ca obiectiv clar promovarea. Fanii din Resita au facut spectacol, aruncand zeci de role de hartie in teren! Partida a inceput cu cateva minute intarziere pana ce rolele de hartie au fost scoase de pe teren.

Fanii au avut multe motive de sarbatoare. CSM Resita a deschis scorul dupa un corner in minutul 34 prin Marco Ehmann, pentru ca U Cluj sa ramana in 10 oameni la 2 minute distanta dupa eliminarea lui Terife Kay. Vasiu a marcat apoi pentru 2-0 in minutul 75 tot dupa o faza fixa.

Pana la urma, CSM Resita a castigat cu 2-0 meciul.

Iata programul etapei 1:

Sambata

11.00 Concordia - Daco-Getica

11.00 Turris-Oltul - Pandurii

11.00 Viitorul Targu Jiu - Sportul Snagov

13.00 UTA Arad - Dunarea Calarasi

18.00 Rapid - Farul

18.00 ASU Poli - Mioveni

Duminica

11.00 Gloria Buzau - Csikszereda

13.30 Metaloglobus - Petrolul

Marti

19.30 FC Arges - Ripensia

