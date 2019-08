Cel mai asteptat sezon de Liga a 2-a incepe maine! Vezi ce transferuri au facut cluburile si cum arata echipele

Perioada de transferuri din aceasta vara se va desfasura in perioada 11 iunie - 2 septembrie 2019, iar campionatul Ligii 2 urmeaza sa inceapa in acest weekend.

Fiecare echipa va trebui sa aiba in primul "11" minim doi jucatori U20. Cu o saptamana inainte de reluarea campionatului, Luceafarul Oradea a anuntat ca nu va mai continua in Liga 2, din cauza problemelor financiare, iar FRF a hotarat ca locul lasat vacant sa fie luat de Energeticianul Petrosani, care si-a schimbat numele in ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu si va juca momentan la Drobeta-Turnu Severin.

Etapa 1

Vineri, 2 august

CSM Resita - Universitatea Cluj

Sambata, 3 august 2019

Concordia Chiajna - Daco-Getica Bucuresti

Turris Turnu Magurele - Pandurii Tg. Jiu

ASU Poli Timisoara - CS Mioveni

Viitorul Pandurii Tg. Jiu - Sportul Snagov

UTA Arad - Dunarea Calarasi

Rapid Bucuresti - SSC Farul Constanta

Duminica, 4 august

SCM Gloria Buzau - FK Miercurea Ciuc

Metaloglobus Bucuresti - Petrolul Ploiesti

Marti, 6 august

FC Arges - Ripensia Timisoara





RAPID BUCURESTI

Antrenor: Daniel Pancu (confirmat)

Veniri: Sandro Djurici (Austria Lustenau), Brighton Labeau (FC Villefranche), Matias Roskopf (Hermannstadt), Facundo Mallo (Dinamo), Rares Lazar (CS Mioveni), Gabriel Dodoi, George Tudoran (Pandurii), Alexandru Dulca (Luceafarul Oradea), Alexandru Achiriloaie (Ac. Clinceni), Enrichi Finica (Torino U17)

Plecari: Deivydas Matulevicius, Robinho, Adrian Grigore, Alexandru Durita (contracte reziliate)

Echipa probabila: Draghia - Voicu, Iacob (Manole), Mallo, Finica (U20) - Jorza, Djurici (Lazar U20), Sefer (U20) - Dulca (Tudoran), Dodoi (Labeau), Hlistei (Goge)

PETROLUL PLOIESTI

Antrenor: Flavius Stoican (nou)

Veniri: Derlis Meza Colli (Neftchi Baku), Stefan Barboianu (Concordia Chiajna), Wallace (Ittehad Alexandria), Alexandru Zaharia, Catalin Stefanescu, Ionut Cioinac, Madalin Mihaiescu (Poli Iasi), Alexandru Munteanu, Cristian Sarghi (Dunarea Calarasi), Antonio Manolache (ACS Poli Timisoara), Ianis Stoica (FCSB, imprumutat), Raul Avram (Farul), Petru Racu (Neftchi Baku), Stefan Stefanovici, Octavian Cracea (Sporting Vaslui), Christian Apostolachi (Gloria Buzau)

Plecari: Mihai Velisar (Gaz Metan Medias, imprumutat), Cristian Puscas, Mirel Bolboasa (UTA), Lucian Cazan (Metaloglobus), Edgar Malakyan (Shirak Gyumri), Marius Chindris (CSM Tg. Mures), Alexandru Tiganasu (FC Botosani), Nini Popescu (FC Arges), Sebastian Ghinga (Gloria Buzau), Antonio Cruceru, Jean Prunescu, Chrysovalantis Kozoronis, Georgios Sarris, Dan Bucsa (contracte reziliate), Florin Borta, Robert Moldoveanu, Alexandru Stoica, Ianos Brinza, Bogdan Rusu (imprumuturi expirate)

Echipa probabila: Lungu (Avram) - Barboianu, Wallace, Sarghi, V. Ticu (U20) - Meza Colli - Munteanu (I. Stoica U20), M. Bratu (U20 / Cioinac), Marinescu, Stefanescu - Arnautu

“U” CLUJ

Antrenor: Cristian Dulca (nou)

Veniri: Artur Craciun (Milsami Orhei), Carlos da Graca "Kay" (FK Senica), Andre Ceitil (Leixoes), Pedro Mendes (Gaz Metan Medias), Jose Costa (Penafiel, liber de contract), Inacio Miguel (Sporting Braga B, liber de contract), Hugo Firmino (Cova Piedade, liber de contract), Alexandru Pop, Cozmin Dur-Bozoanca (Viitorul, imprumutati), Rares Pop, Octavian Ursu, Adrian Micas (imprumuturi incheiate), Andrei Gorcea, Tudor Telcean, Alin Vasalie, Alexandru Oltean, Florin Burghele (promovati de la juniori)

Plecari: Gabriel Giurgiu, Octavian Abrudan (retrasi din activitate), Sebastian Chitosca (CSA Steaua), Mircea Axente (ASU Poli Timisoara), Ionut Ursu (Sepsi, imprumut incheiat), Tiberiu Capusa, Kofi Twumasi (Viitorul, imprumuturi incheiate), Norbert Janos (Ferencvaros II, imprumut incheiat), Laszlo Sepsi, Tiberiu Berci, Alexandru Coman, Andrei Cordos, Razvan Greu, Iulian Dinu, Iuliu Hatiegan, Denis Hordouan (pusi pe lista de transferuri)

Echipa probabila: J. Costa (Dur-Bozoanca) - Telcean (U20), Kay, Craciun (I. Miguel), Taub - Florescu (Ceitil), Mendes - Pirvulescu, Goga, A. Pop (U20) - Gavra

FC ARGES

Antrenor: Nicolae Dica (nou)

Veniri: Grigore Turda (Sepsi), Nini Popescu (Petrolul), Razvan Popa (Flacara Horezu), Andrei Blejdea, Robert Danescu, Denis Brinzan (Pandurii), Nicolae Musat, Vlad Motroc (Daco-Getica Bucuresti), Angelo Cocian (Unirea Tasnad), Sebastian Agachi, Razvan Matis (Viitorul, imprumutati), Paul Szecui (FCSB, imprumutat), Antonio Stan (Unirea Bascov), Eduard Sanda, Ionut Oprescu, Eduard Nita (promovati de la juniori), Robert Popa (CSM Rm. Valcea)

Plecari: Cezar Mihalache, Eduard Florescu, Raul Hreniuc (imprumuturi incheiate), Raul Costin (CS Mioveni), Rares Enceanu, Andrei Panait, Vasile Gheorghe, Andrei Nila (final de contract)

Echipa probabila: Agachi - Danescu (U20), Visa (Motroc U20), Turda, Musat - Panait, Brinzan, Serban, Barbu (U20) - Blejdea, Buhaescu





DUNAREA CALARASI

Antrenor: Cristian Pustai (nou)

Veniri: Bogdan Rusu (Hermannstadt), Ariel Lopez (International de Madrid), Gilson Correia (liber de contract, IBV Vestmannaeyjar), Matheus Dias Ceschin (NK Ankaran), Stefan Krell (SV Horn), David Stoppacher (Swarowski Tirol), Thaer Bawab, Alessandro Caparco (Concordia Chiajna), Cristian Raiciu (Panduri), Alin Mutu (Aerostar Bacau), Alexandru Sabangeanu, Dimciu Halep (imprumutat, Viitorul), Levent Oltay, Catalin Magureanu (imprumutati, Dinamo), Stefan Pacionel, Salvatore Marrone (imprumutati, FCSB), Ciprian Gliga (imprumutat, Ac. Clinceni), Andrei Zete (CSU Craiova), Alexandru Dobre (Inainte Modelu), Laurentiu Manole (FC Voluntari), Costel Avram, Costin Petre, Andrei Manole (promovati de la juniori)

Plecari: Alin Dobrosavlevici (imprumut incheiat, Chiajna), Valentin Munteanu (Gloria Buzau), Alexandru Bourceanu (Voluntari), Stelian Cucu (Chindia), Junior Mapuku (FK Sabail), Srdjan Luchin (Hermannstadt), Gabriel Iancu, Najib Amari, Hamidou Keita, Steliano Filip (Viitorul), Nicolae Calancea (Ac. Clinceni), Alexandru Munteanu, Cristian Sarghi (Petrolul), Catalin Straton (Dinamo), Selim Ben Djemia, Filip Gligorov, Constantin Nica, Conor Henderson, Abdelhakim Omrani, Mediop Ndiaye (situatii contractuale incerte), Daniel Benzar, Gabriel Enache, Gabriel Simion, Stefan Vladoiu, Ianis Stoica (imprumuturi incheiate)

Echipa probabila: Krell - Sabangeanu (U20 / M. Dias), Mutu, A. Lopez, Mendy - Gilson, Honciu - Gliga, Rusu, Marrone (U20) - Bawab

UTA ARAD

Antrenor: Laszlo Balint (nou)

Veniri: Amir Khalaila (Hapoel Beer Sheva), Octavian Ursu („U” Cluj), Diego Lorenzi (Santa Cruz), Sorin Bustea (Daco-Getica Bucuresti), Cristian Puscas, Mirel Bolboasa (Petrolul), Marius Tomozei, Florin Iacob (Metaloglobus), Florin Ilie, Bogdan Stancu (Sportul Snagov), Valentin Buhacianu (Aerostar Bacau)

Plecari: Paul Copaci, Albert Stahl (Astra Giurgiu), Cristian Costin (FC Voluntari), Oualid El Hasni, Miroslav Orlici (contracte incheiate), Rafael Zamfir, Razvan Onutan, Sergiu Sabau (imprumutati, Crisul Chisineu-Cris), Alexandru Deliman (imprumutat, National Sebis), Antonio Savin, Alexandru Hategan, Alexandru Nagy, Raul Obrad (imprumutati, Soimii Lipova)

Echipa probabila: Bolboasa (Fl. Iacob) - Tomozei, Melinte (Seroni), Fl. Ilie (Salka U20), Deta (U20) - Vulturar (U20), Puscas - Isac (U20), Khalaila, Oroian (U20) - Buhacianu (Cip. Rus)





FARUL CONSTANTA

Antrenor: Ianis Zicu (nou)

Veniri: Vlad Mutiu (Dinamo), Iulian Carabela (Aerostar Bacau), Viorel Lica (Sportul Snagov), Ionut Ursu, Razvan Greu (Sepsi), Baudouin Kanda (UTA), Alexandru Nicola, Mihailo Mitrev, Robert Baciut, Tudor Moldovan, Daniel Toma, Alexandru Bodea, Stefan Cana (imprumutati, FCSB), Alexandru Stoica, Dan Panait (imprumutati, Viitorul), Antonio Cruceru (Turris Turnu Magurele)

Plecari: Denis Ispas (Turris Turnu Magurele), Marius Fotescu (Ripensia), Raul Avram (Petrolul), Marco Ehmann, Stefan Pacionel, Andreas Iani, Robert Neciu (imprumuturi incheiate), Georgian Paun, Celestino, Arif Demir, Joao Diogo, Diogo Rosado (situatia contractuala incerta)

Echipa probabila: Mutiu - Zamfir (U20), Lica, Ursu, Carabela - Baciut (U20), Doumbia, Cruceru - Moldovan (U20), Kanda, Al. Stoica

ASU POLI TIMISOARA

Antrenor: Cosmin Petruescu (confirmat)

Veniri: Mircea Axente („U” Cluj), Emil Timbur (Torpedo Zhodino), Rares Murariu (Viitorul), Alin Manea (CSU Craiova, imprumut), Mario Contra (ACS Poli Timisoara, imprumut), Sabin Lupu (FCU Craiova), Artion Zabun (Codru Lozova), Adrian Ungureanu (Ripensia), Razvan Ghinescu, Claudio Kiala (imprumuturi incheiate), Razvan Pitigoi, Adrian Lazar, Dragos Coroiu (CNP Timisoara), Gaspar, Bot, Cristodulo (promovati de la juniori), Radu Motreanu, Raul Vidrasan (reveniti la echipa)

Plecari: Ionut Plamada, Dalin Munteanu, Dragos Cojocaru (contracte incheiate), Cristian Ene, Mihai Ene, Octavian Ursu (imprumuturi incheiate)

Echipa probabila: Contra (U20) - Motreanu (Jurj U20), Scutaru, Mera, Chereches - Dros (Lazar U20), Vidrasan (U20 / B. Vasile) - Manea, Ignea, Schieb - Axente (Pitigoi U20)

RIPENSIA TIMISOARA

Antrenor: Alexandru Pelici (confirmat)

Veniri: Nafi Iseini (ACS Poli Timisoara), George Monea (Hermannstadt), Alexandru Neagu (Metaloglobus), Marius Fotescu (Farul), Haralambie Mociu (CS Medgidia), Caius Lungu (Colorno Calcio), Denis Golda (ACS Poli Timisoara), Marius Staicu (CSM Resita), Albert Voinea (ACS Dumbravita), Razvan Cluci, Flavius Vladia (reveniti dupa imprumuturi), Alexandru Ban (CNP Tg. Mures), Vlad Tudorache, Alexandru Marinoiu (Energeticianul)

Plecari: Adrian Stoica, Marian Anghelina, Bogdan Straut, Octavian Draghici (contracte incheiate), Adrian Ungureanu (ASU Poli Timisoara), Horatiu Moldovan, Andrei Dumiter (Sepsi), Mansour Gueye (pus pe lista de transferuri)

Echipa probabila: Mociu (U20) - Lungu, Hecsko, Tinc (Tiereanu U20), Toma - Burdet, Dobie (U20) - Fotescu, Zaluschi, Chera (U20) - Voinea

PANDURII TG. JIU

Antrenor: Adrian Bogoi (confirmat)

Veniri: Alexandru Dinu-Ivanescu, Robert Lica, Marius Almic, Leonard Gheorghe, Ionut Safta, Leonard Gheorghe, Horatiu Peia, Ianis Staniloiu, Alexandru Cutitoiu, Octavian Pisc, Radu Filip, Cristian Ristea (promovati de la juniori)

Plecari: Alexandru Voda (Hermannstadt), Marian Danescu, Andrei Blejdea, Denis Brinzan (FC Arges), Gabriel Dodoi, George Tudoran (Rapid), Alexandru Costache (Chiajna), Cristian Raiciu (Dunarea Calarasi), Milos Draka, Laurentiu Tudor (contracte reziliate)

Echipa probabila: M. Cotolan U20) - N. Cotolan (U20), Oita, R. Gheorghe, Almic - P. Popescu, Tranca, Vasilescu - Sendroiu, Maicaneanu (U20), Tanasoiu

GLORIA BUZAU

Antrenor: Ilie Stan (nou)

Veniri: Mikael Meira (Zimbru Chisinau), Sebastian Ghinga (Petrolul), Dragos Balauru (Levadiakos), Valentin Munteanu (Dunarea Calarasi), Valentin Alexandru (Chindia), Cristian Balgiu (Chiajna), Marius Ionita (Energeticianul), Alexandru Git, Dragos Huiban (Sportul Snagov), Relu Stoian (Sepsi), Adelin Pircalabu (Voluntari), Branislav Luptak (Zlate Mpravce), Ciprian Perju, Cosmin Tucaliuc, Gabriel Nedelea (Viitorul, imprumutati), Daniel Vilsan, Liviu Godin (AS Team Bucuresti)

Plecari: Cristian Danci (CSM Resita), Mihai Velisar, Florin Cazan, Ionut Gurau, Ionut Androne (imprumuturi incheiate), Christian Apostolachi, Edivandio, Robert Asavoaei, Andrei Truta, Marian Botea, Marius Dragut, Danut Oprea, Ionut Roman, Cristian Chiritescu, Bogdan Danciu, Andrei Cimpeanu, Andrei Rus (contracte reziliate)

Echipa probabila: Balauru (Stoian) - Git, Ghinga, Ionita, Perju - Sana, Vilsan (U20), Tucaliuc (U20) - Parcalabu, V. Alexandru (Chipirliu), Huiban

CSM RESITA

Antrenor: Leontin Doana (confirmat)

Veniri: Gelu Velici (Cigand SE), Marius Coman (imprumutat, „U” Cluj), Andrei Rus (imprumutat, Petrolul), Cristian Danci (Gloria Buzau), Calin Cristea (Otelul Galati), Alexandru Manea (UTA), Marco Ehmann (imprumutat, Dinamo), Florin Cioabla (Flacara Horezu), Cristian Poiana, Bruno Vasiu (Soimii Lipova), Emanuel Dat (CFR Cluj II), Adrian Caragea (LPS Banatul), Milos Krkelici (imprumut incheiat)

Plecari: Marius Staicu (Ripensia), Flavius Vladia (Ripensia, imprumut incheiat)

Echipa probabila: Zimermann - Rus, Manea, Ehmann (U20 / Vladia), Vadrariu - Saulescu, Bresneni (Cioabla), Poiana (Danci), Dat (U20 / Cristea) - Ene (Velici), Coman

CS MIOVENI

Antrenor: Marius Stoica (confirmat)

Veniri: Robert Boboc (Astra, imprumutat), Raul Costin (FC Arges), Davide Massaro (Tre Fiori), Marian Anghelina (Ripensia), Alexandru Isfan, Alin Calin, Marius Albastroiu, Robert Ghita, Paul Cioarga, Marius Simandan, Bogdan Zamfi¬rescu (promovati de la juniori)

Plecari: Roberto Ayza (Academia Muscelul Campulung), Rares Lazar (Rapid), Robert Boboc (imprumut incheiat, Astra)

Echipa probabila: Sima - Albastroiu (U20), Trascu, R. Gheorghe (Beta), Burnea - Anghelina, Costin - Herghelegiu, Simandan (U20), Cosereanu - Mazarache (Nastasie)

CONCORDIA CHIAJNA

Antrenor: Laurentiu Dinita (nou)

Veniri: Bilal Bari (RC Lens), Vlad Olteanu (imprumutat, Dinamo), Hophni Yandokouzou (FC Fully), Cosmin Sarbu (CFR Cluj), Yanis Hamzaoui (Patro Eisden), Cosmin Neagu (Otelul Galati), Lucian Ion, Valentin Barbulescu, Claudiu Bortoneanu (Sportul Snagov), Alin Dobrosavlevici (Dunarea Calarasi, imprumut incheiat), Costin Ciucureanu (Dacia Unirea Braila), Robert Riza, Marian Ghita, Ovidiu Marin, Alexandru Costache, Vladimir Georgescu, Cristian Novacek (imprumuturi incheiate)

Plecari: Stefan Barboianu (Petrolul), Gabriel Matei (Ac. Clinceni), Thaer Bawab, Alessandro Caparco (Dunarea Calarasi), Nicolas Gorobsov, Victor Rimniceanu (Voluntari), Cristian Balgiu (Gloria Buzau), Guessan Ghislain (CABB Arreridj), Ovidiu Marin (CSA Steaua), Andrei Radu (CFR Cluj, imprumut incheiat), Sofien Moussa, Adrian Ropotan, Jules Iloki, Nivaldo, Marius Alexe, Marian Cristescu (contracte reziliate)

Echipa probabila: Costache - Paliu (U20), Marc, Albu (Dobrosavlevici), Olteanu (Fota) - Lucian Ion (Barbulescu), Hamzoui – Riza (U20), Sarbu, Ciucureanu (U20 / Ivanovici) - Bilal (Neagu)

SPORTUL SNAGOV

Antrenor: Valeriu Rachita (nou)

Veniri: Stefan Paduret (CSA Steaua), Iulian Ilie (Rapid), Danut Vreme (Viitorul Domnesti), Karim Safsaf (reintors la echipa), Sekouba Kaba (Saint-Nazaire), Madalin Raileanu (imprumutat, Astra), Cristian Postoarca, Alin Ghidurea, Antonio Ristea, Cosmin Novac, Adrian Dorobantu, Constantin Stoica (promovati de la juniori)

Plecari: Viorel Lica (Farul), Lucian Ion, Valentin Barbulescu, Claudiu Bortoneanu (Chiajna), Robert Elek (CSA Steaua), Bilel Ait Malek (Stade Tunisien), Dragos Huiban, Alexandru Git, Dragos Huiban (Gloria Buzau), Bogdan Stancu, Florin Ilie (UTA), Andrei Marinescu (CSU Craiova), Darius Buia (CSM Tg. Mures), Liviu Gheorghe, Laurentiu Manole, Vlad Danale, Stefan Tarnovanu (imprumuturi incheiate), Paul Cublesan, Cristian Danalache, Viorel Nicoara, Ayoub Tazouti, Yasin Mohammed, Alexandru Ionita, N'Sendo Kololo (situatii contractuale incerte)

Echipa probabila: Vreme - Postoarca, Ghidurea, Ristea, Novac - Raileanu, Matei, Dorobantu - Ilie, Stoica, Vl. Barbulescu

METALOGLOBUS BUCURESTI

Antrenor: Marius Maldarasanu (nou)

Veniri: George Gavrilas (Daco-Getica), Alexandru Coman („U” Cluj), Lucian Cazan (Petrolul), Daniel Lung (Energeticianul), Cosmin Ionica, Alexandru Ciocalteu (Petrolul), Andrei Dragomir (CS Tunari, imprumut incheiat)

Plecari: Marius Tomozei, Florin Iacob (UTA), Vladut Vlad (Dinamo, imprumut incheiat), Robert Riza (Chiajna, imprumut incheiat)

Echipa probabila: Gavrilas - Al. Coman, Fl. Plamada, Lung, Cazan (Sava) - S. Mino, Ghenovici, Chiriac U20), Duminica (U20) - Ov. Herea, Ciocalteu

DACO-GETICA BUCURESTI

Antrenor: Marius Baciu (confirmat)

Veniri: Gabriel Raducan (imprumutat, Dinamo), Vlad Marzea (Popesti Leordeni, imprumut incheiat), Florin Cazan (Gloria Buzau, imprumut incheiat), Raul Hajmasan (Gaz Metan Medias)

Plecari: Philippe Nsiah (Ac. Clinceni), Vlad Motroc, Nicolae Musat (FC Arges), Sorin Bustea (UTA), George Calintaru (Turris Turnu Magurele), Daniel Cirjan, Vladimir Georgescu, Alexandru Nica, Robert Grecu (imprumuturi incheiate)

Echipa probabila: Esanu - Dedu, Cotiga, I. Prodan, Stancu - Plumbuitu (U20), R. Stanescu, Neacsu (U20) - M. Martin, Raducan (U20), Teut

FK MIERCUREA CIUC

Antrenor: Valentin Suciu (confirmat)

Veniri: Damir Ljuljanovici (OFK Titograd), Carlo Erdei (Balmazujvaros), Szilard Kalman (Pecsi), Todor Nikolovski (Sileks), Romaric Logon (AFC Odorheiu Secuiesc), Tamas Retyi (Cegled), Szekely Krisztian (Unirea Tasnad), Bonifac Csonka (Csakvari), Szabolcs Kovacs, Lorand Lang (Metalurgistul Cugir), Marius Telcean („U” Cluj), Roland Volent (Bekescsaba), Raul Palmes (imprumutat, Honved), Raul Julia (CF San Rafael), Romaric Logon (AFC Odorheiul Secuiesc)

Plecari: Zsombor Papp (contract incheiat), Arthur Gyorgyi (Debrecen), Barna Antal (TSC Topolya), Lehel Solymosy (Komaromban)

Echipa probabila: Bordas - Becze (U20), Majzik, Lalici, Csongor (U20 / Simo) - Csuros (U20), Mitra, Erdei - Eder, Magyari, Jebari





TURRIS OLTUL TURNU MAGURELE

Antrenor: Erik Linkar (confirmat)

Veniri: Nedo Turkovici (Qormi FC), Geoffrey Chinedu Charles (Rabotnicki), David Dutu (Popesti Leordeni), Aurelian Paun (CFR Cluj U19), Catalin Pirvulescu (Hermannstadt), Denis Ispas (Farul), Charles Acolatse (FK Sileks), Silviu Pana (Dunarea Calarasi), Alexandru Mitracu (CS Tunari), George Calintaru (Daco-Getica), Cristian Bud (CFR Cluj), Florin Matache (Flacara Horezu), Ionut Rus (imprumutat, CFR Cluj)

Plecari: Liviu Bajenaru (CSA Steaua), Antonio Cruceru (Farul), Ionut Poiana, Dragos Dumitrescu, Alexandru Dinca, Mario Mihai, Cristian Balgiu (imprumuturi incheiate)

Echipa probabila: Dutu (U20) - Mitrea, B. Matei, Parvulescu, Calintaru - Pana, Acolatse - Savin, Ciobanu, Haita (U20 / Mitracu U20) - Bud

VIITORUL PANDURII TG. JIU

Antrenor: Dragos Militaru (nou)

Veniri: Hery Du-Ho Kim (Pandurii), Razvan Gunie, Daniel Lasconi (Luceafarul Oradea) / probabil vor mai veni 5-10 jucatori de la Luceafarul Oradea

Plecari: Vlad Tudorache, Alexandru Marinoiu (Ripensia), Marius Ionita (Gloria Buzau), Daniel Lung (Metaloglobus), Drilon Cenaj (Nyregyhaza), Robert Petre, Claudiu Petrus, Alexandru Petrus, Teodor Axinte, Alexandru Popescu (imprumuturi incheiate)

Echipa probabila: Jianu - Gunie, Misaras, Voicu, Dragu (U20) - Cioiu (U20), Maxin, Hery Kim (Buturca U20), Guiti - Garbita, Lasconi