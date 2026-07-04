Meciul dintre Paraguay și Franța a stat sub semnul întrebării până cu câteva ore înainte de primul fluier. FIFA a anunțat că startul partidei ar putea fi întârziat din cauza riscului de furtună cu descărcări electrice, dar și a temperaturilor foarte ridicate.

37 de grade Celsius la Paraguay - Franța: record la Cupa Mondială

Până la urmă, partida a început la ora stabilită, 17:00 în Philadelphia, 0:00 în România. Potrivit The Athletic, în prima repriză a jocului s-a înregistrat cea mai mare temperatură din istorie la un meci de la Cupa Mondială, 37 de grade Celsius.

Așa cum se întâmplă la toate meciurile, prima repriză a fost întreruptă după aproximativ 23 de minute pentru hidratarea jucătorilor. Deși măsura a fost până acum criticată de numeroși fotbaliști sau specialiști, acum a părut mai mult decât binevenită pentru ambele tabere.