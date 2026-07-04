Meciul dintre Paraguay și Franța a stat sub semnul întrebării până cu câteva ore înainte de primul fluier. FIFA a anunțat că startul partidei ar putea fi întârziat din cauza riscului de furtună cu descărcări electrice, dar și a temperaturilor foarte ridicate.
37 de grade Celsius la Paraguay - Franța: record la Cupa Mondială
Până la urmă, partida a început la ora stabilită, 17:00 în Philadelphia, 0:00 în România. Potrivit The Athletic, în prima repriză a jocului s-a înregistrat cea mai mare temperatură din istorie la un meci de la Cupa Mondială, 37 de grade Celsius.
Așa cum se întâmplă la toate meciurile, prima repriză a fost întreruptă după aproximativ 23 de minute pentru hidratarea jucătorilor. Deși măsura a fost până acum criticată de numeroși fotbaliști sau specialiști, acum a părut mai mult decât binevenită pentru ambele tabere.
Paraguay - Franța a fost în pericol de amânare
Conform informaţiilor rmcsport.fr, serviciile meteorologice, în colaborare cu FIFA, au primit alerte privind o perturbare meteorologică foarte puternică, care urma să aibă loc la câteva minute după fluierul de start, programat pentru ora 17:00, ora locală.
Serviciul meteorologic naţional prevede temperaturi cuprinse între 36 °C şi 38 °C, cu o temperatură resimţită de până la 41 °C, în timp ce sunt de aşteptat „riscul de averse şi furtuni”, „mai ales după ora 17:00”, adică ora la care va avea loc fluierul de start al meciului în Statele Unite.
Un protocol de siguranţă foarte strict este pus în aplicare în ţară în caz de condiţii meteorologice nefavorabile sau furtuni violente.
Acesta duce la întreruperea sau amânarea meciului atunci când se detectează un fulger pe o rază de 13 km în jurul stadionului. Jucătorii ambelor echipe trebuie să se retragă în vestiare, în timp ce publicul trebuie să găsească un adăpost adecvat. Timpul minim impus înainte de reluarea activităţii sportive în aer liber este de 30 de minute de la ultimul fulger.