"Moțăței" (35 de selecții / 3 goluri în prima reprezentativă) a fost un jucător esențial pentru Steaua în campania care s-a încheiat cu trofeul de la Sevilla 1986, dar și în parcursul european excelent din sezonul 1988-1989, când elevii lui Anghel Iordănescu au jucat ultimul act al CCE cu AC Milan, scor 0-4.

Ștefan Iovan, 62 de ani

Acum antrenor la loturile de juniori de la CSA Steaua, fostul fundaș dreapta din Ghencea, a fost aclamat de suporterii prezenți la meciul cu Csickszereda, scor 0-4, jucat marți seara, în Liga 2.

Iovan a împlinit 62 de ani și a dat lovitura de începere a partidei.

„Am dominat fotbalul vreo 4-5 ani de zile, nu a fost numai Cupa Campionilor, au mai fost multe realizări frumoase și am ținut iubitorii de fotbal din România cu sufletul la gură.

Am venit toți absolut de plăcere am venit la Steaua, nu racolați, nu eram soldați să ne ia în armată, am venit de plăcere.

Barcelona era echipă foarte puternică. A fost, este și probabil că va mai fi unul din cele mai mari cluburi din lume. Emoții aveam pentru că e normal să ai emoții când joci un meci cu o asemenea miză”, a spus Ștefan Iovan, recent, la Pro Arena.

Rezultatele etapei a 3-a din Liga 2

Oțelul Galați - Unirea Constanța 3-2

ACS Viitorul Tg. Jiu - Dinamo 2-0

Progresul - CSC 1599 Șelimbăr 1-2

FC Buzău - CSM Slatina 1-1

Baia Mare - Ripensia Timișoara 1-1

Concordia Chiajna - CSC Dumbrăvița 2-2

Politehnica Timișoara - FC Brașov 0-0

Unirea Dej - Poli Iași 1-2

Unirea Slobozia - Metaloglobus 1-0

CSA Steaua - Csikszereda 0-4