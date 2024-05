Play-off-ul din Liga 3 și-a disputat vineri și sâmbătă penultima etapă, iar acum se știu 17 dintre cele 20 de echipe calificate pentru barajul de promovare și 7 din cele 10 meciuri.

Pentru a promova în divizia secundă, locurile 1 și 2 din play-off joacă mai întâi semifinale (locul 1 dintr-o serie vs locul 2 din altă serie), apoi finale (câștigătoarele, 5 la număr, promovează, plus o a șasea echipă dintre finaliste).

Din sezonul viitor, Liga 2 va avea 22 de echipe, nu 20 ca acum.

Echipele calificate în barajul de promovare în Liga 2

Astfel, deja calificate pentru baraj (semifinale) sunt Bucovina Rădăuți (Seria 1), Metalul Buzău, CSM Focșani (Seria 2), CS Afumați, Dunărea Călărași (Seria 3), CS Dinamo București (Seria 4), AFC Câmpulung Muscel, Olimpic Zărnești (Seria 5), SCM Râmnicu Vâlcea, Vedița Colonești (Seria 6), CSC Ghiroda și Giarmata Vii, ACSO Filiași (Seria 7), FC Bihor, Poli Timișoara (Seria 8), Gloria Bistrița, Unirea Ungheni (Seria 9) și SCM Zalău (Seria 10).

Cum arată meciurile de baraj pentru promovarea în Liga 2

Meciurile de baraj din semifinale care se știu în acest moment sunt:

S1 Bucovina Rădăuţi (locul 1, Seria 1) – CSM Focşani (locul 2, Seria 2)

S4 CS Dinamo (câștigătoarea din Seria 4) - Dunărea Călărași (locul 2 din Seria 3)

S5 AFC Câmpulung Muscel (locul 1, Seria 5) – Vediţa Coloneşti (locul 2, Seria 6)

S6 SCM Râmnicu Vâlcea (locul 1, Seria 6) – Olimpic Zărneşti (locul 2, Seria 5)

S7 CSC Ghiroda şi Giarmata Vii (locul 1, Seria 7) – SSU Politehnica Timișoara (locul 2, Seria 8)

S8 FC Bihor Oradea (locul 1, Seria 8) – ACSO Filiaşi (locul 2, Seria 7)

S10 SCM Zalău (locul 1, Seria 10) – Unirea Ungheni (locul 2, Seria 9)

Acestora li se vor adăuga:

S2 Metalul Buzău (locul 1, Seria 2) – CSM Bacău / FC Bacău (locul 2, Seria 1)

S3 CS Afumați (locul 1, Seria 3) – CS Blejoi / SC Popești Leordeni (locul 2, Seria 2)

S9 Gloria Bistriţa Năsăud (locul 1, Seria 9) – CSM Olimpia Satu Mare / CSM Sighetu Marmaţiei (locul 2, Seria 10)

Cele 10 semifinale (S1 = locul 1 din seria 1 vs locul 2 din seria 2, S2 = locul 2 din seria 1 vs locul 1 din seria 2, S3 = locul 1 din seria 3 vs locul 2 din seria 4, S4 = locul 2 din seria 3 vs locul 1 din seria 4 ș.a.m.d.) se joacă pe 22 și 25 mai, iar cele 5 finale (câștigătoarea S1 vs câștigătoarea S2, câștigătoarea S3 vs câștigătoarea S4 ș.a.m.d.) pe 1 și 5 iunie (tur-retur).

Foto: Alex Covaci & Teodor Biriș (FC Bihor Oradea - Politehnica Timișoara 2-1), CS Dinamo București