Play-off-ul din Liga 3 și-a disputat miercuri antepenultima etapă, iar acum se știu 15 dintre cele 20 de echipe calificate pentru barajul de promovare, însă doar un singur meci din cele 10.

Pentru a promova în divizia secundă, locurile 1 și 2 din play-off joacă mai întâi semifinale (locul 1 dintr-o serie vs locul 2 din altă serie), apoi finale (câștigătoarele, 5 la număr, promovează).

Astfel, calificate pentru baraj (semifinale) sunt Bucovina Rădăuți (Seria 1), Metalul Buzău, CSM Focșani (Seria 2), CS Afumați, Dunărea Călărași (Seria 3), CS Dinamo București (Seria 4), AFC Câmpulung Muscel, Olimpic Zărnești (Seria 5), SCM Râmnicu Vâlcea (Seria 6), CSC Ghiroda și Giarmata Vii (Seria 7), FC Bihor, Poli Timișoara (Seria 8), Gloria Bistrița, Unirea Ungheni (Seria 9) și SCM Zalău (Seria 10).

Singurul meci de baraj din semifinale care se știe în acest moment este CS Dinamo (câștigătoarea din Seria 4) - Dunărea Călărași (locul 2 din Seria 3).

Cele 10 semifinale (S1 = locul 1 din seria 1 vs locul 2 din seria 2, S2 = locul 2 din seria 1 vs locul 1 din seria 2, S3 = locul 1 din seria 3 vs locul 2 din seria 4, S4 = locul 2 din seria 3 vs locul 1 din seria 4 ș.a.m.d.) se joacă pe 22 și 25 mai, iar cele 5 finale (câștigătoarea S1 vs câștigătoarea S2, câștigătoarea S3 vs câștigătoarea S4 ș.a.m.d.) pe 1 și 5 iunie (tur-retur).

”Cine vine-n Groapă / Fără 5 nu scapă”! CS Dinamo, cu Iordănescu junior om de bază, se distrează în play-off-ul de promovare în Liga 2

CS Dinamo, echipa de fotbal a clubului sportiv din Ștefan cel Mare, este deja câștigătoare a play-off-ului de promovare în Liga 2 după ce a încheiat pe primul loc și sezonul regular din Seria 4 din Liga 3, iar miercuri seara s-a distrat și cu Dunărea Giurgiu pe Stadionul Dinamo, scor 5-2.

Pentru ”câinii” Ministerului de Interne au înscris Andrei Zătreanu (3 și 74), golgheterul Cristian ”Kiki” Delciu (16 și 27) și Richardo Mihalache (89), în timp ce giurgiuvenii au punctat prin Mihai Coșeru și Eugen Lixandru.

Golgheterul echipei este Cristian ”Kiki” Delciu, fotbalist care în sezonul trecut a jucat la Dinamo, promovată din Liga 2 în Superligă.

Om de bază la CS Dinamo este și Alexandru Iordănescu, fratele mai mic al selecționerului Edward Iordănescu, iar printre jucători se numără Ștefan Fara sau Alin Demici, și ei în lotul lui Dinamo în sezonul promovării în Superligă.

Foto: CS Dinamo, Dunărea Călărași