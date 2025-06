În contextul în care Steaua nu va avea nici în acest sezon dreptul de a promova în Superliga României, antrenorul și-a dorit o nouă provocare, la o echipă cu pretenții din Superligă sau Liga 2.



Sepsi OSK l-a vrut pe antrenorul Stelei, iar cele două părți s-au înțeles, dar lucrurile s-au blocat atunci când a venit vorba despre clauza sa de reziliere, în valoare de 50.000 de euro.



Oprița anunță că cei de la Sepsi erau dispuși să-i plătească clauza, dar în cele din urmă a rămas la Steaua, unde va activa pentru al șaselea an la rând.



Daniel Oprița a rupt tăcerea despre negocierile cu Sepsi



„Da, așa e, am rămas, dar am fost foarte aproape să plec. Am avut oferta de la Sepsi. Eu m-am înțeles cu ei, ambele părți au fost de acord, dar am avut problema cu Steaua. M-am gândit că o să-mi dea drumul, chiar dacă exista acea clauză. Eu cred că se putea rezolva. Din ce am vorbit și cu domnul comandant, au dorit să rămân în continuare aici.



Eu am spus-o, vreau să rămân la Steaua, dar mi-aș fi dorit să avem drept de promvoare. Dacă nu s-a putut lucrul acesta, mi-aș fi dorit să merg la Sepsi, a fost ca o telenovelă. Până la urmă, clauza s-a plătit. Au plătit oamenii, au anunțat. Cei de la Sepsi au zis că vor să plătească clauza. Eu am promis comandantului că rămân înainte să-mi spună că sunt de acord și astea au fost lucrurile. Și staff-ul trebuia eliberat, lucrurile au fost mai complicate. Mi-am dorit să merg la Sepsi, am avut încredere că puteam să promovez la fel cum am făcut-o și aici.



Acum sunt la Steaua, e o muncă grea. Au plecat mulți jucători. S-au încheiat acele discuții destul de târziu și nu mi-a mai rămas mult timp ca să pot să fac un lot de jucători. Sunt jucători care au venit în probe, jucători tineri. E greu!”, a spus Daniel Oprița, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.