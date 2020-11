Asta e Liga 2! Ducan, gafe INEXPLICABILE! Decizie ca la FIFA: mingea a intrat in poarta, dar arbitrul a anulat golul pe motiv ca repriza se terminase

CSM Slatina a jucat contra lui Turris, intr-un meci din etapa a 14-a din Liga 2.

Oltenii s-au impus cu scorul de 2-1, dar pe parcursul meciul s-au intamplat lucruri greu de explicat. Razvan Ducan a fost imprumutat de FCSB la Turris si a fost titular. In minutul 42, Dorin Toma, jucatorul echipei CSM Slatina, a sutat din afara careului. Mingea a fost deviata, iar Ducan nu a putut face nimic.

Prima parte a jocului a fost prelungita cu un singur minut. Oltenii au beneficiat de o lovitura libera din fara careului. Ianis Stoica a executat pe sub zid, Ducan a scapat mingea printre picioare, dar arbitrul Andrei Moroita a anulat golul pe motiv ca repriza se terminase.

Chiar daca jucatorii au protestat, arbitrul nu si-a schimbat decizia si a trimis echipele la vestiare. In minutul, 66 Ducan a gafat din nou si de data asta nu a mai fost iertat. Jucatorul care apartine de FCSB a iesit pe sub minge la o centrare din corner, iar Slatina a marcat pentru 2-0.

Portarul in varsta de 19 ani a fost imprumutat de la FCSB la Turris in Liga 2 pentru un an de zile. Echipa din Teleorman are posibilitatea de a prelungi intelegerea cu Ducan.

Razvan Ducan a plecat de la FCSB dupa meciul epic contra lui Backa Topola din turul 2 preliminar Europa League. Tanarul portar a incasat atunci 6 goluri in cele 120 de minute, dar a reusit sa apare o lovitura de pedeapsa de la 11 metri.