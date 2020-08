"Nu cred ca s-a mai intamplat asa ceva!" Prima reactie de la Turris dupa ratarea promovarii in ultimele secunde!

Erik Lincar a comentat finalul de meci in care Rapidul a reusit sa schimbe total clasamentul playoff-ului Ligii a 2-a.

Antrenorul lui Turris Turnu Magurele s-a declarat dezamagit, considerand ca rezultatul a fost influentat de deciziile arbitrilor.

"Nu cred ca s-a mai intamplat asa ceva, poate doar cand eram jucator, cand am castigat ultima etapa impotriva Rapidului. Sincer mi-e greu sa vorbesc in momentele astea pentru ca tot ce s-a intamplat pe final a fost nedrept. Din ce am vazut, eram promovati direct. Noi am crezut tot timpul si asta am incercat sa le insuflu jucatorilor.

Ei sunt foarte dezamagiti, ne va fi foarte greu dupa aceasta uzura mentala in urmatorul sezon, care va incepe in Liga a 2-a. Ii felicit, ii iubesc. Am crezut pana la final ca putem scrie istorie, dar sa analizeze ce s-a intamplat cei care se ocupa cu asta. In a doua repriza mi s-a parut ca a fost un vant din spate pentru acest rezultat egal, dar acesta este fotbalul imprevizibil, dureros uneori.

Trebuie sa o luam de la capat. I-am reprosat (n.r. arbitrului central) ca in Romania sunt multi arbitri buni, iar Fesnic nu zic ca a dat ceva, dar au fost henturi, pe care nu le-au vazut. Sunt atatia arbitri buni, dar asta e, sunt zile si zile pentru fiecare. Noi cand am jucat, mai ales pe vremuri, era un vant si il stim cand vine si impinge, ba un fault, ba un hent care nu se vede. S-a simtit si azi.

Le multumesc jucatorilor pentru tot acest sezon, am fost la un minut de Liga 1... Nu mai stiu, sunt foarte dezamagit. Ii felicit pe cei care au promovat, probabil ca au meritat. Durerea e imensa, aveau promise prime pentru promovare, dar cuvintele sunt de prisos in acest moment. Consider ca am aratat ca o echipa mare azi, merita sa credem in potentialul nostru si vom vedea ce se va intampla in continuare.

Sunt multe intrebari in acest moment si putine raspunsuri. Eu am contract pana in vara anului viitor si o sa port o discutie cu cei din conducere sa vedem care va fi abordarea si obiectivul pentru urmatoarea perioada. Am pierdut bani azi, bani pentru care am muncit un an intreg, dar niciodata nu ma voi umili pentru ceva ce nu a fost al meu", a declarat Lincar.

Turris Turnu Magurele a condus-o pe Rapid cu 1-0 si era promovata direct in Liga 1, insa a fost egalata in ultimele secunde si a cazut pe locul 4.