Ar fi cel mai important transfer al verii din Liga 2: echipa care vrea sa dea marea lovitura cu un fost jucator de la Dinamo

Un fost jucator al lui Dinamo este foarte aproape sa revina in Romania, in liga a doua.

Patrice Feussi, in varsta de 31 de ani, negociaza in aceste zile cu Dacia Unirea Braila, potrivit gsp.ro. Fundasul se antreneaza cu echipa din liga doua si a jucat in partida amicala cu Sporting Liesti.

Dacia Unirea Braila spera sa-l convinga sa semneze pana saptamana viitoare cand incepe noul sezon in liga a doua. Daca mutarea se va realiza, va fi unul dintre cele mai importante transferuri efectuate de o echipa din liga a doua in aceasta vara.

Feussi este liber de contract dupa ce s-a despartit de Concordia Chiajna. Feussi a jucat pentru prima data in Romania la UTA, au urmat apoi ASA Targu-Mures, Dinamo si Concordia.