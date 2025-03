După meci, Dani Coman, președintele clubului din Trivale, s-a declarat mulțumit de evoluția echipei, dar și-a îndreptat atenția către tehnicianul adversarei, Daniel Oprița. Oficialul argeșenilor nu s-a ferit să-l laude pe antrenorul Stelei, despre care crede că are un viitor strălucit în fotbalul românesc.



"Îmi place Steaua, îmi place Oprița, modul lui de a interpreta fotbalul. Sunt convins că va ajunge unul dintre marii antrenori. Veți vedea că timpul îmi va da dreptate", a spus Coman, potrivit Digisport.

FC Argeș visează la promovare



În ceea ce privește parcursul lui FC Argeș, fostul portar consideră că echipa sa a făcut un pas important, dar subliniază că echipa sa mai are mult de tras: "În sfârșit arătăm ca o echipă care își dorește promovarea. Dar mai avem mult de muncă. Am avut o discuție la începutul săptămânii cu ei, am avut și aseară", a mai spus președintele piteștenilor.



În ciuda victoriei cu CSA Steaua, FC Argeș ocupă abia locul cinci în play-off-ul Ligii 2, cu 37 de puncte, fiind la zece puncte în spatele liderului Csikszereda.



"Le-am zis că vreau să arătăm de când ajungem la stadion până când plecăm că suntem o echipă care își dorește promovarea. În multe momente am arătat asta. Am făcut un pas spre ceea ce ne dorim. Un pas mic, dar important. Fiecare meci va fi greu în play-off, veți vedea că vor fi și surprize.



Toate echipele sunt bune, toate echipele pot câștiga indiferent de adverar. Îmi doresc să câștig fiecare meci. Toată atenția să fie focalizată pe meciul următor. Important e ca după fiecare meci jucătorii să iasă cu capul sus. Din momentul ăsta trebuie să facem tot ce depinde de noi", a mai spus Dani Coman.